باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - فرماندار شهرستان ازنا در تشریح برنامههای هفته دولت اظهار کرد: در این ایام چندین پروژه در شهرستان کلنگزنی و چند طرح نیز به بهرهبرداری میرسد که بخش قابل توجهی از آنها با سرمایهگذاری بخش خصوصی اجرا شدهاند.
جاهد با اشاره به ظرفیت بالای سرمایهگذاری بخش خصوصی در ازنا افزود: مجموعه پروژههایی که در این ایام معرفی و آغاز میشوند، ظرفیت ایجاد بیش از هزار فرصت شغلی را دارند و تلاش مجموعه مدیریتی شهرستان این است که با رفع موانع، زمینه به ثمر رسیدن آنها فراهم شود.
وی همچنین با اشاره به سند پیشرفت استان و پروژههای پیشگام شهرستان ازنا گفت: از مجموع ۱۲ پروژه پیشگام در نظر گرفتهشده برای شهرستان، تاکنون هشت پروژه به نتیجه رسیده است؛ موضوعی که بخش مهمی از آن به تعیین تکلیف طرحهای نیمهتمام و تبدیل آنها به پروژههای فعال بازمیگردد.
کلنگزنی پروژه ۹۰۰ میلیارد تومانی شمش آلومینیوم
فرماندار ازنا یکی از مهمترین برنامههای هفته دولت را کلنگزنی پروژه تولید شمش آلومینیوم عنوان کرد و گفت: این طرح با سرمایهگذاری حدود ۹۰۰ میلیارد تومان از سوی بخش خصوصی اجرا خواهد شد و میتواند نقش مهمی در اشتغال و رونق اقتصادی شهرستان داشته باشد.
سرمایهگذاری بزرگ در صنعت فیبر نوری
جاهد همچنین از اجرای طرح شرکت «سورید» به عنوان یکی دیگر از پروژههای مهم شهرستان نام برد و اظهار کرد: این مجموعه در حوزه تولید محصولات مرتبط با فیبر نوری فعالیت دارد و از شرکتهای مطرح این حوزه محسوب میشود.
وی سرمایهگذاری این طرح را حدود یک همت عنوان کرد و افزود: این پروژه ظرفیت ایجاد حدود ۸۰۰ فرصت شغلی را دارد و از طرحهای مادر و اثرگذار شهرستان محسوب میشود. در صورت تکمیل آن، ازنا و استان لرستان میتوانند در حوزه تولید مودم و کابلهای فیبر نوری نقش مهمتری در کشور ایفا کنند.
فرماندار ازنا با بیان اینکه سرمایهگذار وعده داده است این پروژه در سال آینده به نتیجه برسد، گفت: تلاش ما این است که با همراهی دستگاههای اجرایی، موانع موجود بر سر راه اجرای این طرح برطرف شود.
سیمان سفید، نیروگاه و دامداری؛ بخشی از طرحهای هفته دولت
جاهد از بهرهبرداری پروژه سیمان سفید به عنوان یکی دیگر از طرحهای مهم شهرستان یاد کرد و گفت: این پروژه از جمله طرحهای پیشران ازناست که در روند توسعه شهرستان اهمیت زیادی دارد.
وی همچنین از افتتاح یک پروژه تولید برق یکمگاواتی خبر داد و افزود: با توجه به اهمیت تأمین برق در شرایط فعلی و ظرفیتهای موجود، اجرای چنین طرحهایی میتواند به پایداری زیرساختهای انرژی کمک کند.
به گفته فرماندار ازنا، یک واحد دامپروری ۵۰ رأس گاو نیز در روستای مسعودآباد به بهرهبرداری رسیده که صفر تا صد آن توسط بخش خصوصی انجام شده است.
جاهد تأکید کرد: بخش قابل توجهی از سرمایهگذاریهای انجامشده در شهرستان توسط سرمایهگذاران بخش خصوصی و بدون اتکا به تسهیلات دولتی صورت گرفته و این موضوع نشاندهنده ظرفیت مناسب ازنا برای جذب سرمایهگذاری است.
تکمیل ۱۰ کیلومتر چهاربانده و ساخت پلیسراه
فرماندار ازنا در بخش دیگری از سخنان خود به پروژههای حوزه راه اشاره کرد و گفت: حدود ۱۰ کیلومتر از مسیر چهاربانده شهرستان در دستور کار قرار گرفته و پروژه ساخت پلیسراه نیز از دیگر طرحهای مهم منطقه است.
وی ابراز امیدواری کرد با حضور وزیر راه و شهرسازی، پروژه پلیسراه شهرستان نیز در هفته دولت به بهرهبرداری برسد.
فولاد ازنا؛ پروژهای با ظرفیت اشتغال بیش از دو هزار نفر
جاهد یکی از مهمترین مطالبات مردم ازنا را ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری دانست و گفت: همه تلاش مدیریت شهرستان بر این است که پروژههای بزرگ اقتصادی به مرحله تولید برسند.
وی درباره کارخانه فولاد ازنا اظهار کرد: با پیگیریهای استاندار لرستان و حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت و ایمیدرو، موضوع راهاندازی این مجموعه با جدیت دنبال شده است.
فرماندار ازنا افزود: قرار است این پروژه در مدت کمتر از ۱۴ ماه راهاندازی شود و به مدار تولید برسد. این طرح ظرفیت اشتغال بیش از دو هزار نفر را دارد و به نتیجه رسیدن آن میتواند تحول قابل توجهی در اقتصاد شهرستان و استان لرستان ایجاد کند.
داروسازی بایرافلاک؛ ظرفیتی که نباید بلااستفاده بماند
جاهد همچنین از شرکت داروسازی بایرافلاک به عنوان یکی دیگر از پروژههای مهم و پیشران شهرستان نام برد و گفت: این مجموعه در حال حاضر در بخش داروهای دامی فعالیت دارد، اما ظرفیتهای موجود برای تولید داروهای انسانی و شیمیایی بسیار بیشتر از وضعیت فعلی است.
وی ادامه داد: این مجموعه دارای سولهها و تجهیزات مناسب و ظرفیتهای قابل توجهی در حوزه داروسازی است و اگر مشکلات آن برطرف شود، میتواند سهم بزرگی در اشتغال منطقه ازنا و دورود داشته باشد.
فرماندار ازنا با اشاره به پیگیریهای استانی برای حل مشکلات این شرکت گفت: موضوع بایرافلاک از طریق استانداری و مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان با جدیت دنبال میشود و هدف این است که مجموعه به صورت کامل به مدار تولید بازگردد
عبور از خشکسالی با تأمین آب پایدار روستاها
جاهد در ادامه به یکی از مهمترین مسائل زیرساختی شهرستان یعنی تأمین آب اشاره کرد و گفت: در شرایط خشکسالی، تأمین آب شرب پایدار برای روستاهای شهرستان اهمیت ویژهای دارد
وی از اجرای طرحهای آبرسانی با همکاری قرارگاه امام حسن مجتبی(ع) خبر داد و افزود: در مرحله نخست، آبرسانی به ۱۲ روستا در دستور کار قرار گرفت و در ادامه نیز برای چند روستای دیگر طرحهای تأمین آب و احداث مخزن در حال اجراست.
فرماندار ازنا این اقدامات را از دستاوردهای مهم دولت در حوزه زیرساخت دانست و گفت: تأمین آب مطمئن و پایدار برای روستاهای شهرستان یکی از کارهای بزرگی است که در این دولت دنبال و عملیاتی شده است.
از «برند کشاورزی» تا صنایع تبدیلی
جاهد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیتهای کشاورزی ازنا اظهار کرد: شهرستان در تولید محصولاتی مانند گندم، لوبیا و سیبزمینی دارای جایگاه مناسبی در کشور است و محصولات کشاورزی آن میتوانند به یک برند اقتصادی برای منطقه تبدیل شوند.
وی تأکید کرد: مسئله اصلی تنها تولید محصول نیست، بلکه باید بتوانیم صنایع تبدیلی و فرآوری را در شهرستان فعال کنیم تا ارزش افزوده محصولات در خود منطقه ایجاد شود.
فرماندار ازنا با اشاره به کیفیت بالای لوبیای تولیدی شهرستان گفت: لوبیای ازنا ظرفیت بسیار خوبی دارد و باید با توسعه بستهبندی و فرآوری، محصول نهایی با ارزش افزوده بیشتر به دست مصرفکننده برسد.
وی از ورود سرمایهگذار بخش خصوصی از تهران برای فعالیت در حوزه صنایع تبدیلی خبر داد و ابراز امیدواری کرد این طرحها بتوانند زمینه استفاده بهینه از محصولات کشاورزی شهرستان و ایجاد اشتغال جدید را فراهم کنند.
هدف نهایی؛ تبدیل پروژههای نیمهتمام به موتور اشتغال
فرماندار ازنا در پایان تأکید کرد: رویکرد مدیریت شهرستان این است که پروژههای نیمهتمام و طرحهای پیشران اقتصادی با جدیت دنبال شوند و به مرحله تولید برسند.
جاهد گفت: مهمترین مطالبه مردم ازنا اشتغال است و برای تحقق این مطالبه باید ظرفیتهای صنعتی، معدنی، کشاورزی و سرمایهگذاری بخش خصوصی را همزمان فعال کرد.
وی افزود: با پیگیری استانداری، دستگاههای اجرایی، نماینده مردم در مجلس و سرمایهگذاران بخش خصوصی، تلاش میکنیم پروژههای بزرگ شهرستان از جمله فولاد، داروسازی بایرافلاک، صنایع فیبر نوری، شمش آلومینیوم و صنایع تبدیلی کشاورزی به نتیجه برسند؛ چراکه فعال شدن این طرحها میتواند فصل تازهای از اشتغال و رونق اقتصادی را در ازنا و حتی منطقه لرستان رقم بزند.