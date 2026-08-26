باشگاه خبرنگاران جوان - اسکندر مومنی روز چهارشنبه در بدو ورود به فرودگاه بیرجند در جمع خبرنگاران با اشاره به اهداف سفر خود به خراسان جنوبی اظهار کرد: هدف از این سفر، افتتاح پروژه‌هایی از جمله پروژه یک‌هزار و ۵۰۰ واحدی مسکن و همچنین بررسی و آشنایی نزدیک با مسائل و مشکلات استان است.

وی افزود: موضوعات و مسائل مربوط به خراسان جنوبی در این سفر بررسی می‌شود و درنشست شورای اداری استان نیز به‌صورت مفصل درباره ظرفیت‌ها و شاخص‌های مختلف اقتصادی و تجاری خراسان جنوبی صحبت خواهم کرد.

وزیر کشور با اشاره به عملکرد اقتصادی و تجاری خراسان جنوبی گفت: این استان در دو سال گذشته در شاخص‌های اقتصادی و تجاری، رتبه‌های بالایی در کشور داشته است.