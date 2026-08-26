باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - عظیمی، قائممقام سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا)، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: ظرفیت فعلی صندوق پروژه نیروگاههای خورشیدی ۵۰۰ مگاوات در نظر گرفته شده است.
او افزود: امیدواریم پذیرهنویسی این صندوق که قرار است از هفته آینده آغاز شود، با نتایج مطلوب و استقبال مناسبی همراه باشد تا بتوانیم برنامه افزایش ظرفیت آن را تا ۲ هزار مگاوات دنبال کنیم.
قائممقام ساتبا بیان کرد: در صورت افزایش ۱۵۰۰ مگاواتی ظرفیت این صندوق، این امکان نیز وجود دارد که بخشی از پروژههای نیروگاههای بادی به سبد پروژههای آن اضافه شوند.
عظیمی تأکید کرد: توسعه ابزارهای تأمین مالی برای اجرای پروژههای تجدیدپذیر، میتواند مسیر مشارکت سرمایهگذاران در احداث نیروگاههای خورشیدی و بادی را هموارتر کند.