قائم‌مقام ساتبا گفت: ظرفیت فعلی صندوق پروژه نیروگاه‌های خورشیدی ۵۰۰ مگاوات است و در صورت موفقیت پذیره‌نویسی، افزایش ظرفیت آن تا ۲ هزار مگاوات را در برنامه داریم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور -  عظیمی، قائم‌مقام سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: ظرفیت فعلی صندوق پروژه نیروگاه‌های خورشیدی ۵۰۰ مگاوات در نظر گرفته شده است.

او افزود: امیدواریم پذیره‌نویسی این صندوق که قرار است از هفته آینده آغاز شود، با نتایج مطلوب و استقبال مناسبی همراه باشد تا بتوانیم برنامه افزایش ظرفیت آن را تا ۲ هزار مگاوات دنبال کنیم.

قائم‌مقام ساتبا بیان کرد: در صورت افزایش ۱۵۰۰ مگاواتی ظرفیت این صندوق، این امکان نیز وجود دارد که بخشی از پروژه‌های نیروگاه‌های بادی به سبد پروژه‌های آن اضافه شوند.

عظیمی تأکید کرد: توسعه ابزار‌های تأمین مالی برای اجرای پروژه‌های تجدیدپذیر، می‌تواند مسیر مشارکت سرمایه‌گذاران در احداث نیروگاه‌های خورشیدی و بادی را هموارتر کند.

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برچسب ها: ساتبا ، نیروگاه بادی
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