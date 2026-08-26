باشگاه خبرنگاران جوان - دو محیطبان منطقه حفاظتشده مند بوشهر در جریان تعقیب متخلفان در بامداد سوم شهریور بر اثر تیراندازی و اصابت ساچمه مجروح شدند.
این دو محیطبان در بامداد سوم شهریور و در جریان مأموریت تعقیب متخلفان، هدف تیراندازی قرار گرفتند و بر اثر اصابت ساچمه اسلحه مجروح شدند.
مرادزاده با اشاره به شرایط فعالیت محیطبانان اظهار کرد: محیطبانان بهصورت شبانهروزی برای حفاظت از مناطق طبیعی و سرمایههای محیط زیستی استان فعالیت میکنند و باید از حمایت لازم برخوردار باشند.
وی در ادامه با تأکید بر ضرورت شناسایی عاملان این حادثه افزود: با حمایت مسئولان شهرستانی و دستگاه قضایی، موضوع باید با جدیت پیگیری شود تا متخلفان در کوتاهترین زمان شناسایی و با آنان برخورد قانونی شود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر همچنین بر ضرورت رعایت الزامات حفاظتی در مأموریتهای محیطبانان تأکید کرد و گفت: تأمین تجهیزات انفرادی مناسب از نیازهای اساسی نیروهای یگان حفاظت است و حفاظت از محیطبانان بهعنوان نیروهای خط مقدم حفاظت از طبیعت باید مورد توجه قرار گیرد.
مرادزاده همچنین خواستار تسریع در اصلاح قانون بهکارگیری سلاح برای محیطبانان شد و ابراز امیدواری کرد پیگیریهای انجامشده در این زمینه به تصویب اصلاحات قانونی منجر شود.