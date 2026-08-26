باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - عبدالامیر یاقوتی مدیرکل دفتر انرژی و امور مشتریان شرکت توانیر در رادیو اقتصاد بیان کرد: تعرفه برق از اردیبهشتماه امسال تغییر کرده و نسبت به سال گذشته حدود ۴۰ درصد افزایش یافته است؛ بنابراین اگر میزان مصرف مشترکی نسبت به دوره مشابه سال قبل تغییری نکرده باشد، انتظار نمیرود مبلغ قبض او بیش از این میزان افزایش پیدا کند.
او افزود: افزایش قابل توجه قبض در مواردی که مصرف نیز افزایش یافته باشد، بهویژه به دلیل پلکانی بودن تعرفهها، میتواند بسیار بیشتر از ۴۰ درصد باشد
یاقوتی با اشاره به نمونهای از قبض یکی از همسایگان خود گفت: مبلغ قبض این مشترک در سال گذشته یک میلیون و ۱۵۰ هزار تومان بوده، اما امسال به حدود ۱۱ میلیون تومان رسیده است.
مدیرکل دفتر انرژی و امور مشتریان توانیر ادامه داد: بررسی قبض نشان داد مصرف این مشترک از ۵۲۵ کیلوواتساعت در سال گذشته به هزار و ۲۳۵ کیلوواتساعت در سال جاری افزایش یافته است؛ یعنی مصرف حدود ۲.۵ برابر شده و همین افزایش، مشترک را وارد پلههای بالاتر تعرفهای کرده است.
تعرفه برق چگونه پلکانی محاسبه میشود؟
او با تشریح نظام تعرفهگذاری برق گفت: در نظام فعلی، مصرف برق مشترکان در چهار پله نسبت به الگوی مصرف محاسبه میشود؛ شامل مصرف تا الگو، از الگو تا یکونیم برابر الگو، از یکونیم تا دوونیم برابر الگو و بیش از دوونیم برابر الگوی مصرف.
یاقوتی توضیح داد: مشترکانی که کمتر از الگوی مصرف برق داشته باشند، از تعرفههای یارانهای و پایینتر برخوردار میشوند؛ اما با عبور مصرف از الگو، نرخ برق مصرفی در بخشهای بالاتر افزایش پیدا میکند.
مدیرکل دفتر انرژی و امور مشتریان توانیر تأکید کرد: این شیوه تعرفهگذاری با هدف ایجاد انگیزه برای مشترکان جهت کاهش مصرف و قرار گرفتن در سطوح پایینتر مصرف طراحی شده است.
او افزود: هرچه مصرف مشترک از الگوی تعیینشده فاصله بیشتری بگیرد، بخش مازاد مصرف با ضرایب بالاتری از نرخ تأمین برق محاسبه میشود؛ به همین دلیل افزایش مصرف میتواند اثر قابل توجهی بر مبلغ نهایی قبض داشته باشد.
جهش قبض، گسستگی در تعرفه نیست
یاقوتی در پایان گفت: هرچند با عبور از پلههای مصرف، نرخ محاسبه برق افزایش پیدا میکند و مبلغ قبض میتواند بهصورت محسوسی بیشتر شود، اما این تغییر به شکل گسسته نیست و محاسبه تعرفه به صورت پیوسته انجام میشود.