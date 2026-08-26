مدیرکل دفتر انرژی و امور مشتریان شرکت توانیر با تشریح نحوه محاسبه تعرفه برق، گفت: تغییرات تعرفه‌ای برق از اردیبهشت‌ماه امسال اعمال شده و نسبت به سال گذشته حدود ۴۰ درصد افزایش داشته است؛ با این حال، افزایش قابل توجه مبلغ قبض برخی مشترکان، عمدتاً ناشی از رشد مصرف و ورود به پله‌های بالاتر تعرفه‌ای است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - عبدالامیر یاقوتی مدیرکل دفتر انرژی و امور مشتریان شرکت توانیر در رادیو اقتصاد بیان کرد: تعرفه برق از اردیبهشت‌ماه امسال تغییر کرده و نسبت به سال گذشته حدود ۴۰ درصد افزایش یافته است؛ بنابراین اگر میزان مصرف مشترکی نسبت به دوره مشابه سال قبل تغییری نکرده باشد، انتظار نمی‌رود مبلغ قبض او بیش از این میزان افزایش پیدا کند.

او افزود: افزایش قابل توجه قبض در مواردی که مصرف نیز افزایش یافته باشد، به‌ویژه به دلیل پلکانی بودن تعرفه‌ها، می‌تواند بسیار بیشتر از ۴۰ درصد باشد‌

یاقوتی با اشاره به نمونه‌ای از قبض یکی از همسایگان خود گفت: مبلغ قبض این مشترک در سال گذشته یک میلیون و ۱۵۰ هزار تومان بوده، اما امسال به حدود ۱۱ میلیون تومان رسیده است.

مدیرکل دفتر انرژی و امور مشتریان توانیر ادامه داد: بررسی قبض نشان داد مصرف این مشترک از ۵۲۵ کیلووات‌ساعت در سال گذشته به هزار و ۲۳۵ کیلووات‌ساعت در سال جاری افزایش یافته است؛ یعنی مصرف حدود ۲.۵ برابر شده و همین افزایش، مشترک را وارد پله‌های بالاتر تعرفه‌ای کرده است.

تعرفه برق چگونه پلکانی محاسبه می‌شود؟

او با تشریح نظام تعرفه‌گذاری برق گفت: در نظام فعلی، مصرف برق مشترکان در چهار پله نسبت به الگوی مصرف محاسبه می‌شود؛ شامل مصرف تا الگو، از الگو تا یک‌ونیم برابر الگو، از یک‌ونیم تا دوونیم برابر الگو و بیش از دوونیم برابر الگوی مصرف.

یاقوتی توضیح داد: مشترکانی که کمتر از الگوی مصرف برق داشته باشند، از تعرفه‌های یارانه‌ای و پایین‌تر برخوردار می‌شوند؛ اما با عبور مصرف از الگو، نرخ برق مصرفی در بخش‌های بالاتر افزایش پیدا می‌کند.

مدیرکل دفتر انرژی و امور مشتریان توانیر تأکید کرد: این شیوه تعرفه‌گذاری با هدف ایجاد انگیزه برای مشترکان جهت کاهش مصرف و قرار گرفتن در سطوح پایین‌تر مصرف طراحی شده است.

او افزود: هرچه مصرف مشترک از الگوی تعیین‌شده فاصله بیشتری بگیرد، بخش مازاد مصرف با ضرایب بالاتری از نرخ تأمین برق محاسبه می‌شود؛ به همین دلیل افزایش مصرف می‌تواند اثر قابل توجهی بر مبلغ نهایی قبض داشته باشد.

جهش قبض، گسستگی در تعرفه نیست

یاقوتی در پایان گفت: هرچند با عبور از پله‌های مصرف، نرخ محاسبه برق افزایش پیدا می‌کند و مبلغ قبض می‌تواند به‌صورت محسوسی بیشتر شود، اما این تغییر به شکل گسسته نیست و محاسبه تعرفه به صورت پیوسته انجام می‌شود.

برچسب ها: وزارت نیرو ، توانیر ، قبض برق
خبرهای مرتبط
۷ میلیون کنتور هوشمند در خط مقدم اجرای خاموشی‌ها بر اساس عدالت
هفته اول شهریور در محاصره گرمای غیرمنتظره؛ عبور از قله مصرف برق نیازمند همکاری جدی مشترکان
پول قبض برق ۷۵ درصد مردم اندازه خرید یک پیتزا هم نیست
بزرگترین صندوق پروژه نیروگاه خورشیدی کشور ۵۰۰ مگاوات ظرفیت دارد/ صندوق پروژه مسیر جدید تأمین مالی+ فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
United States of America
ناشناس
۱۹:۵۲ ۰۴ شهريور ۱۴۰۵
قبض بالای ۶میلیون صادر شد ما ماه بعدی نزدیک به ۲برابر استفاده کردیم قبض ۲۰۰هزارتومانی آمد هااان موضوع اینجاست اگر بخواهد هرماه چند میلیون تومانی قبض صادر کنند مشکل میشود
پدرجان الان باتوجه به شرایط اقتصادی سنوات گذشته دلار باید الان چند برابر شود پس چرا نشد.
بله البته ما در جریان اقتصادی نیستیم ولی چیزی که می بینیم تعجب میکنیم کمی از عاقبت اعمالمان بترسیم کی این موجودات را آفریده پس به او احترام بگذاریم.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۱ ۰۴ شهريور ۱۴۰۵
بیمار سرطانی هستم وهم مستاجر پول برق برام یک میلیون ۲۰۰ اومد 11
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مصطفی
۰۹:۵۸ ۰۴ شهريور ۱۴۰۵
بابا چی خبر است تو کشور قبلا قبض برق مون بالای 110 هزار تومان نیومد الان تقریبا 500 هزار تومان میاد
۰
۰
پاسخ دادن
اجرای ۶۸ هزار واحد مسکن برای دهک‌های یک تا چهار
هیچ کمبودی در تأمین بنزین تهران وجود ندارد/ افزایش ۳۰ درصدی توزیع بنزین
افزایش تولید نفت با اجرای پروژه‌های توسعه‌ای میادین
تولید محصولات کشاورزی با قطع برق چاه های کشاورزی یک سوم کاهش می یابد
برآورد تولید یک میلیون تن گوشت قرمز تا پایان سال
۵۴ درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شد/آغاز کشت گندم از ۲۰ شهریور در استان‌های سردسیر
رونمایی از سامانه جامع با بیش از ۳۰۰ پروژه و راه‌اندازی صندوق‌های ارزی سرمایه‌گذاری
اختصاص ۲۶ همت منابع صندوق برای تامین زیرساخت ۵۳۱ هزار واحد مسکونی
آخرین اخبار
اختصاص ۲۶ همت منابع صندوق برای تامین زیرساخت ۵۳۱ هزار واحد مسکونی
رونمایی از سامانه جامع با بیش از ۳۰۰ پروژه و راه‌اندازی صندوق‌های ارزی سرمایه‌گذاری
افزایش تولید نفت با اجرای پروژه‌های توسعه‌ای میادین
تولید محصولات کشاورزی با قطع برق چاه های کشاورزی یک سوم کاهش می یابد
۵۴ درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شد/آغاز کشت گندم از ۲۰ شهریور در استان‌های سردسیر
برآورد تولید یک میلیون تن گوشت قرمز تا پایان سال
هیچ کمبودی در تأمین بنزین تهران وجود ندارد/ افزایش ۳۰ درصدی توزیع بنزین
اجرای ۶۸ هزار واحد مسکن برای دهک‌های یک تا چهار
همکاری‌های مشترک برقی بین ایران و ترکمنستان توسعه می‌یابد
کاهش نسبی دمای هوا در سواحل خزر
ممنوعیت تردد در محور چالوس همچنان ادامه دارد
نرخ تورم مرداد ماه اعلام شد
استاندارد‌های خودرو از ۸۵ به ۱۲۲ مورد افزایش یافت/ اثرگذاری کیفیت کالا‌ها در قیمت‌گذاری+ فیلم
شیوه نامه اجرایی پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری با کارت رفاهی متصل به اوراق گام ابلاغ شد
سقف فروش ارز به اشخاص حقوقی به ۵ هزار یورو افزایش یافت
۴۸۱۰ واحد مسکونی و ۱۵۸ پروژه زیرساختی به بهره‌برداری رسید
خرید تضمینی گندم به بیش از ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تن رسید
ذخایر کالاهای اساسی کشور در جنگ دست‌نخورده باقی مانده است
تعیین تکلیف بیش از ۵۰ شرکت هواپیمایی دارای مجوز کاغذی و فاقد فعالیت عملیاتی تا پایان شهریور
تغییر پارادایم مالیاتی؛ وقتی مودی، شریک در اداره کشور می‌شود
پرواز‌های عبوری از فضای ایران افزایش یافت
وزیر نفت: فروش نفت متوقف نشده است
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج‌شنبه ۵ شهریور
سهم بورس انرژی از معاملات برق کشور؛ ۳۷ درصد+ فیلم
میانگین مصرف بنزین به ۱۳۲ میلیون لیتر در روز رسید
مجوز واردات گندم صنف و صنعت صادر شد
تعیین سازوکار رفع تعهد ارز صادراتی برخی صادرکنندگان مربوط به سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲
قطعی موقت برق در منطقهٔ شهر قدس
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۵ شهریور ۱۴۰۵
افزایش ۲۶۲ درصدی صدور چک الکترونیک در ۴ ماه