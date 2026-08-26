باشگاه خبرنگاران جوان - عطاالله اکبری چهارم شهریور در بازدید از قطعات ۳، ۴ و ۵ محور خاش–زاهدان، با اشاره به اهمیت راهبردی این مسیر اظهار کرد: همه ظرفیت‌های لازم برای شتاب‌بخشی به اجرای پروژه به کار گرفته شده و تلاش می‌کنیم این محور را در یک سال پیش‌رو به‌صورت دوبانده در اختیار مردم قرار دهیم.

وی با اشاره به شرایط دشوار محدوده کیلومتر ۷۰ تا ۱۲۰ افزود: این بخش به‌دلیل شرایط توپوگرافی، یکی از نقاط سخت پروژه است، اما با برنامه‌ریزی انجام‌شده و تقویت ماشین‌آلات سنگین، عملیات اجرایی با جدیت در حال پیشروی است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری سیستان‌وبلوچستان همچنین از پیمانکارانی که با وجود محدودیت منابع، عملیات اجرایی را متوقف نکرده‌اند، قدردانی کرد و گفت: پیمانکاران بر اساس تعهدات خود پای کار هستند و روند اجرای پروژه ادامه خواهد داشت.

وی خاطر نشان کرد:تکمیل دوبانده‌سازی محور خاش–زاهدان، علاوه بر ارتقای ایمنی و کاهش نقاط پرخطر، می‌تواند مسیر تردد میان شمال و جنوب استان را روان‌تر کرده و زمینه را برای کاهش زمان سفر و تسهیل جابه‌جایی کالا و مسافر فراهم کند.