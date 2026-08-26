سفیر سیار وزارت خارجه روسیه اعلام کرد تا زمانی که کشور‌های اروپایی به حمایت از اوکراین ادامه دهند، امکان گفت‌وگوی سازنده و مذاکره با آنها وجود ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - الکساندر تروفیموف، سفیر سیار وزارت امور خارجه روسیه، اعلام کرد تا زمانی که نمایندگان کشور‌های اروپایی به حمایت از کی‌یف ادامه دهند، گفتگوی سازنده با آنها غیرممکن است.

این دیپلمات روس در اظهاراتی فاش کرد که کشور‌های غربی مدت‌هاست که با هدف تحمیل «شکست استراتژیک» به روسیه، به اقدامات تجاوزکارانه ناموجه روی آورده‌اند.

تروفیموف افزود: «وظیفه اروپایی‌ها امروز چیزی جز حفظ رژیم نئونازی در کی‌یف به عنوان ابزاری برای ادامه فشار نظامی بر کشور ما و همچنین خرید زمان برای تقویت قابلیت‌های نظامی و صنعتی خود نیست. تا زمانی که این سیاست حاکم باشد، به نظر نمی‌رسد که بتوان در مورد هر چیز سازنده‌ای گفت‌و‌گو کرد، چه برسد به مذاکره.»

در مقابل، این دیپلمات روسی خاطرنشان کرد که مسکو در حال حاضر تعداد زیادی متحد و شریک در خارج از اوراسیای غربی دارد و روسیه با اعمال اصل برابری و جدایی‌ناپذیری، به طور هدفمند با آنها برای ایجاد یک سیستم امنیتی اوراسیا همکاری خواهد کرد.

تروفیموف پیش از این اظهار داشت که اقدامات مخرب اتحادیه اروپا و ناتو، با دامن زدن به درگیری‌ها بر سر اوکراین، تهدیدی برای صلح و امنیت در اوراسیا محسوب می‌شود.

منبع: المیادین

برچسب ها: جنگ اوکراین ، روسیه و اروپا
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