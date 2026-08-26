باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

یک میراث، دو سرزمین + فیلم

«یک میراث، دو سرزمین» روایتی از اشتراکات فرهنگی و هنری ایران و تاجیکستان است.

باشگاه خبرنگاران جوان - نمایشگاه "یک میراث، دو سرزمین"  به میزبانی ارگ جهانی گلستان به صورت مجازی در حال برگزاری است و به معرفی پیوند‌های مشترک ایران ت تاجیکستان می‌پردازد.

 

مطالب مرتبط
یک میراث، دو سرزمین + فیلم
young journalists club

شمس العماره، اولین بنای بلند تهران + فیلم

یک میراث، دو سرزمین + فیلم
young journalists club

خراسان جنوبی، مهمان کاخ گلستان + فیلم

گریم‌های کم‌نظیر در یک سریال تاریخی/ بازدید رئیس سازمان صدا و سیما از پشت صحنه سرریال "معمای شاه" + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
سیل در مرز نپال و چین صد‌ها قربانی گرفت + فیلم
۴۱۵

سیل در مرز نپال و چین صد‌ها قربانی گرفت + فیلم

۰۶ . شهريور . ۱۴۰۵
روایت حاج قاسم و رهبر شهید انقلاب از سیلی خداوند به صدام + فیلم
۴۰۷

روایت حاج قاسم و رهبر شهید انقلاب از سیلی خداوند به صدام + فیلم

۰۶ . شهريور . ۱۴۰۵
تجمعات شبانه پایتخت در صدو‌هشتادمین شب + فیلم
۳۸۳

تجمعات شبانه پایتخت در صدو‌هشتادمین شب + فیلم

۰۶ . شهريور . ۱۴۰۵
آتش‌سوزی گسترده در شمال تگزاس + فیلم
۳۵۹

آتش‌سوزی گسترده در شمال تگزاس + فیلم

۰۶ . شهريور . ۱۴۰۵
گل‌آرایی حرم امیرالمؤمنین(ع) در آستانه میلاد پیامبر(ص) + فیلم
۶۹

گل‌آرایی حرم امیرالمؤمنین(ع) در آستانه میلاد پیامبر(ص) + فیلم

۰۶ . شهريور . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha