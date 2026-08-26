یک میراث، دو سرزمین + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u00a0\u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634\u06af\u0627\u0647 "\u06cc\u06a9 \u0645\u06cc\u0631\u0627\u062b\u060c \u062f\u0648 \u0633\u0631\u0632\u0645\u06cc\u0646" \u00a0\u0628\u0647 \u0645\u06cc\u0632\u0628\u0627\u0646\u06cc \u0627\u0631\u06af \u062c\u0647\u0627\u0646\u06cc \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u0635\u0648\u0631\u062a \u0645\u062c\u0627\u0632\u06cc \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0627\u0633\u062a \u0648 \u0628\u0647 \u0645\u0639\u0631\u0641\u06cc \u067e\u06cc\u0648\u0646\u062f\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u0634\u062a\u0631\u06a9 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u062a \u062a\u0627\u062c\u06cc\u06a9\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0645\u06cc\u200c\u067e\u0631\u062f\u0627\u0632\u062f.\n\u00a0\n