باشگاه خبرنگاران جوان- فرآیند انتخاب مدیرعامل جدید باشگاه استقلال تهران به نیمه دوم شهریورماه و پس از برگزاری مسابقه حساس دربی موکول شد.
بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، مجمع عمومی باشگاه استقلال ۱۰ شهریورماه با دستور کار ترمیم و تعیین ترکیب اعضای جدید هیئتمدیره تشکیل جلسه خواهد داد. با توجه به برگزاری دیدار شهرآورد پایتخت در تاریخ ۱۱ شهریور، مدیران هلدینگ خلیجفارس تصمیم گرفتند انتخاب سکاندار جدید باشگاه را برای جلوگیری از هرگونه حاشیه، به روزهای پس از دربی موکول کنند.
در حال حاضر علی تاجرنیا با ابلاغ سرپرستی مدیریت باشگاه را برعهده دارد و نشست اخیر هیئتمدیره نیز بدون اعلام نام مدیرعامل به پایان رسید.
اگرچه در هفتههای گذشته نام حمید سجادی، مصطفی متدین و شهابالدین عزیزیخادم به عنوان نامزدهای احتمالی تصدی این کرسی مطرح بود، اما در مقطع کنونی شانس سجادی و متدین برای جلب اعتماد هلدینگ خلیجفارس و رسیدن به صندلی مدیرعاملی استقلال به مراتب بیشتر از عزیزیخادم ارزیابی میشود.