باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - سعید پاک‌سرشت، مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی گاز ایران، در رادیو اقتصاد اظهار کرد: برای مدیریت مصرف، به ترکیبی از همه عوامل نیاز داریم و مدیریت مصرف در واقع مجموعه‌ای از اقدامات است که فرهنگ مصرف، فناوری، تجهیزات با راندمان بالا، قوانین و مقررات و سایر عوامل را دربرمی‌گیرد.

وی افزود: نمی‌توان گفت تجهیزات با راندمان بالا در مدیریت مصرف سهمی ندارند؛ قطعاً برای اینکه بتوانیم به نتیجه قابل قبول در مدیریت مصرف برسیم، نیازمند تکنولوژی و فناوری‌های به‌روز و تجهیزات با راندمان بالا هستیم، اما در کنار آن، فرهنگ مصرف نیز نقش مهمی دارد.

پاک‌سرشت ادامه داد: باید بپذیریم آموزه‌هایی که به تدریج یاد می‌گیریم و در زندگی به آنها عمل می‌کنیم، بخشی از رفتار ما را شکل می‌دهد و نتیجه این رفتار در میزان مصرف انرژی نمود پیدا می‌کند. بنابراین در کنار تجهیزات با راندمان بالا که بخش سخت‌افزاری مدیریت مصرف محسوب می‌شوند، نیازمند فرهنگ مصرف درست و رفتار صحیح نیز هستیم.

مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی گاز ایران درباره برنامه دولت برای نوسازی وسایل گرمایشی و جایگزینی بخاری‌های قدیمی گفت: این درخواست و انتظار مردم کاملاً به‌جا است و برای اینکه بتوانیم در حوزه مصرف گاز به مصرف بهینه برسیم، استفاده از تجهیزات گرمایشی با رده انرژی بالا و راندمان مناسب ضروری است.

وی تصریح کرد: طرح تولید و جایگزینی بخاری‌های با راندمان بالا به جای بخاری‌های سنتی و قدیمی در مرحله اجرا قرار دارد. بر اساس مصوباتی که حدود دو تا سه سال قبل داشتیم، برنامه‌ریزی برای جایگزینی بیش از ۴ میلیون بخاری انجام شده است.

پاک‌سرشت افزود: خوشبختانه بخشی از این برنامه تاکنون اجرایی شده و در حال حاضر هم ظرفیت تولید تعدادی از بخاری‌های با راندمان بالا در کشور ایجاد شده و هم تعدادی از این بخاری‌ها جایگزین بخاری‌های قدیمی شده‌اند.

به گفته وی، این طرح به صورت تسهیلاتی اجرا می‌شود و مصرف‌کنندگان بدون پرداخت هزینه، می‌توانند بخاری‌های خود را با بخاری‌های جدید و با راندمان بالا جایگزین کنند و به این ترتیب تجهیزات کم‌مصرف‌تر وارد منازل مردم می‌شود.

شرکت‌های کارور؛ ظرفیت مهم برای کاهش مصرف گاز

مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی گاز ایران با اشاره به سایر ظرفیت‌های موجود برای بهینه‌سازی مصرف گفت: در کنار این اقدامات، استفاده و بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های کارور نیز می‌تواند در این زمینه گسترش پیدا کند.

وی توضیح داد: شرکت‌های کارور با اجرای اقدامات اصلاحی و بهینه‌سازی در بخش‌های مختلف می‌توانند میزان مصرف انرژی را کاهش دهند و بخاری‌های راندمان بالا نیز یکی از اقداماتی است که می‌تواند در منازل مردم اجرایی شود.

پاک‌سرشت ادامه داد: در هفته دولت، برنامه‌های گسترده‌ای برای گسترش استفاده از خدمات شرکت‌های کارور در نظر گرفته شده است. این شرکت‌ها با انجام یک‌سری اقدامات اصلاحی در منازل یا بخش‌های مختلف، بدون اینکه هزینه‌ای به مردم تحمیل شود، میزان مصرف گاز را کاهش می‌دهند.

کاهش مصرف گاز و قبوض؛ یک بازی برد-برد

وی با بیان اینکه فعالیت شرکت‌های کارور می‌تواند برای همه ذی‌نفعان منفعت داشته باشد، گفت: اجرای این اقدامات از یک سو به مدیریت مصرف کمک می‌کند و از سوی دیگر، مشترکان گاز با مبالغ کمتری در قبوض خود مواجه خواهند شد.

مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی گاز ایران افزود: از طرفی، میزان مصرف گاز در مجموع کاهش پیدا می‌کند و به هدفی که حاکمیت در حوزه مدیریت مصرف دنبال می‌کند، نزدیک‌تر می‌شویم. خود شرکت‌های کارور نیز از محل میزان صرفه‌جویی ایجادشده بهره‌مند می‌شوند.

پاک‌سرشت خاطرنشان کرد: بنابراین این طرح را می‌توان یک بازی برد-برد برای همه ذی‌نفعان این عرصه دانست که می‌تواند هم به بهینه‌سازی مصرف و هم به کاهش قبوض گاز مشترکان کمک کند.