باشگاه خبرنگاران جوان - طرح افزایش ظرفیت پست ۲۳۰/۶۳ کیلوولت شهید عضدی رشت امروز (چهارشنبه ۴ شهریور ماه) با حضور محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری به بهره‌برداری رسید؛ طرحی که نقش مهمی در پایداری برق رشت، بخشی از شرق استان و عبور مطمئن‌تر شبکه از اوج بار دارد.

این طرح با سرمایه‌گذاری یک‌هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اجرا شده و با بهره‌برداری از آن، ظرفیت پست شهید عضدی ۸۰ مگاولت‌آمپر افزایش یافته است؛ ظرفیتی که به تقویت شبکه برق شهرستان رشت و بخشی از شرق گیلان، تعدیل بار شبکه و افزایش قابلیت اطمینان در تأمین برق مشترکان کمک می‌کند.

زیرساخت برق، پیش‌نیاز توسعه و سرمایه‌گذاری

معاون اجرایی رئیس‌جمهور در آیین بهره‌برداری از این طرح، توسعه زیرساخت‌های انرژی را از الزامات استمرار رشد اقتصادی و صنعتی دانست و گفت: تقویت شبکه برق، علاوه بر افزایش تاب‌آوری و پایداری تأمین انرژی، زمینه لازم برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری را فراهم می‌کند. قائم‌پناه با اشاره به ظرفیت‌های گیلان در بخش‌های صنعت، کشاورزی و گردشگری افزود: توسعه زیرساخت‌های برق در چنین استان‌هایی باید متناسب با نیاز‌های رو به رشد دنبال شود تا محدودیت انرژی به مانعی برای تولید و سرمایه‌گذاری تبدیل نشود.

هادی حق‌شناس، استاندار گیلان نیز افزایش ظرفیت پست شهید عضدی را اقدامی مؤثر برای پاسخ به نیاز‌های رو به رشد برق در مرکز استان و مناطق پیرامونی عنوان کرد و گفت: توسعه زیرساخت‌های انرژی باید با نگاه به نیاز‌های آینده انجام شود و تقویت شبکه برق، علاوه بر ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به مردم، بستر توسعه واحد‌های تولیدی و ایجاد اشتغال را فراهم می‌کند.

ثبت رکورد اجرایی در صنعت برق؛ مرحله دوم در ۲۰ روز تکمیل شد

طرح افزایش ظرفیت پست شهید عضدی از طرح‌های حیاتی صنعت برق گیلان برای عبور از اوج بار سال ۱۴۰۵ است که با هدف افزایش قابلیت اطمینان شبکه، بهبود پایداری تأمین برق و تعدیل بارگیری شبکه اجرا شده است.

عملیات اجرایی مرحله نخست این طرح از بهمن ۱۴۰۳ آغاز و در اسفند همان سال به پایان رسید. مرحله دوم نیز از اسفند ۱۴۰۴ آغاز شد و با ثبت رکورد اجرایی، طی مدت ۲۰ روز به سرانجام رسید. با ورود این ظرفیت جدید به مدار، یکی از نقاط مهم شبکه انتقال برق گیلان تقویت شده و زیرساخت مطمئن‌تری برای تأمین برق رشت و بخشی از مناطق شرق استان فراهم شده است.

منبع: روابط عمومی استانداری گیلان