باشگاه خبرنگاران جوان - آسمان هرمزگان امروز صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و افزایش باد جنوبشرقی در مناطق دریایی استان پیشبینی میشود.
بر اساس این گزارش، در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، رشد و گسترش ابر در ارتفاعات، بهویژه شهرستان بشاگرد و برخی نقاط مرکزی و غربی استان، رگبار پراکنده باران، رعدوبرق، گاهی تگرگ و تندباد لحظهای را بهدنبال خواهد داشت.
در مناطقی که شرایط بارشی مهیا نباشد نیز افزایش باد، بروز گردوغبار و کاهش موقتی کیفیت هوا دور از انتظار نیست. بر این اساس، از شهروندان خواسته شده است از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانههای فصلی خودداری کنند.
همچنین مناطق دریایی استان، بهویژه تنگه هرمز، تحتتأثیر افزایش بادهای جنوبشرقی نسبتاً مواج خواهد بود. بیشینه سرعت باد در این مناطق به حدود ۴۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا به بیش از ۱۰۰ سانتیمتر میرسد.
توصیه شده است تمهیدات لازم در بنادر انجام شود و تردد شناورها، بهخصوص شناورهای سبک و صیادی، با احتیاط لازم صورت گیرد.
بر پایه این پیشبینی، روز پنجشنبه از سرعت باد در مناطق دریایی کاسته میشود، اما ناپایداریهای عصرگاهی همچنان تداوم خواهد داشت.
از لحاظ دمایی نیز از فردا تا اوایل هفته آینده، افزایش تدریجی یک تا سه درجهای دمای بیشینه در استان هرمزگان پیشبینی میشود.
منبع خبر:ادارهکل هواشناسی هرمزگان