باشگاه خبرنگاران جوان- توزیع پنلهای خورشیدی قابل حمل میان عشایر کوچرو جنوب کرمان، گامی در مسیر کاهش محرومیت از برق، ارتقای کیفیت زندگی و بهرهگیری از انرژی پاک در مناطق دور از شبکه برق به شمار میرود؛ اقدامی که همزمان با هفته دولت آغاز شده و بناست تا پایان سال با تأمین صدها پنل دیگر ادامه پیدا کند.
عشایر جنوب کرمان به عنوان بخشی از جامعه مولد منطقه، در گسترهای از مناطق کوهستانی، ییلاقی و قشلاقی پراکندهاند و به دلیل شیوه زندگی کوچرویی، در بسیاری از مسیرها و سکونتگاههای فصلی خود به شبکه پایدار برق دسترسی ندارند.
نبود برق در این مناطق، علاوه بر دشواری تأمین روشنایی شبانه، استفاده از تجهیزات ضروری، ارتباطات و بهرهمندی از برخی امکانات اولیه زندگی را نیز با محدودیت مواجه میکند؛ موضوعی که استفاده از سامانههای خورشیدی قابل حمل را به راهکاری عملی، کمهزینه و سازگار با شرایط زندگی عشایری تبدیل کرده است.
در همین راستا و به مناسبت هفته دولت، ۷۵ دستگاه پنل خورشیدی قابل حمل ۱۰۰ واتی برای تأمین روشنایی منازل عشایر کوچرو جنوب کرمان تأمین و میان خانوارهای عشایری توزیع شد.
تأمین روشنایی در مناطق دور از شبکه برق
مدیرکل امور عشایر جنوب کرمان در گفتوگو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: به مناسبت هفته دولت و در راستای تأمین روشنایی منازل عشایر کوچرو، ۷۵ دستگاه پنل خورشیدی ۱۰۰ وات از طریق شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان تأمین و بین عشایر توزیع شد.
ناصر احمدیوسفی افزود: بهرهگیری از پنلهای خورشیدی قابل حمل، متناسب با سبک زندگی عشایر کوچرو است؛ زیرا خانوارهای عشایری در طول سال و متناسب با شرایط اقلیمی و مراتع، جابهجایی دارند و در بسیاری از محلهای استقرار، امکان اتصال به شبکه سراسری برق وجود ندارد.
وی ادامه داد: تأمین برق و روشنایی در مناطق عشایری، تنها یک خدمت زیرساختی نیست، بلکه در بهبود شرایط زندگی خانوارها، افزایش امنیت شبانه، تسهیل دسترسی به وسایل ارتباطی و استفاده از امکانات اولیه نقش موثری دارد.
مدیرکل امور عشایر جنوب کرمان بیان کرد: استفاده از انرژی خورشیدی در مناطق عشایری، با توجه به ظرفیت بالای تابش خورشید در جنوب کرمان، یکی از راهکارهای مناسب برای تأمین انرژی پاک و پایدار به شمار میرود و میتواند بخشی از نیاز خانوارهای فاقد برق را پوشش دهد.
وی با اشاره به شیوه تأمین اعتبار این طرح گفت: هزینه تأمین پنلهای خورشیدی عشایر با ۱۰ درصد سهم آورده عشایر و ۹۰ درصد از محل اعتبارات استانی تأمین شده است.
احمدیوسفی افزود: مشارکت خانوارهای عشایری در این طرح، افزون بر کمک به اجرای برنامه، زمینه احساس مسئولیت و نگهداری بهتر از تجهیزات را فراهم میکند و حمایت اعتباری دولت نیز امکان برخورداری خانوارهای کمبرخوردار از این زیرساخت را افزایش میدهد.
به گفته وی، تأمین تجهیزات مورد نیاز عشایر از جمله سامانههای خورشیدی، باید با در نظر گرفتن شرایط سکونت، پراکندگی جغرافیایی و نوع معیشت این جامعه انجام شود تا خدمات ارائهشده، کارآمد و متناسب با نیاز واقعی خانوارها باشد.
مدیرکل امور عشایر جنوب کرمان اظهار کرد: اجرای این طرحها در کنار دیگر برنامههای حمایتی، میتواند بخشی از فاصله خدماتی میان مناطق شهری و سکونتگاههای عشایری را کاهش دهد و زمینه بهرهمندی عادلانهتر عشایر از امکانات عمومی را فراهم سازد.
وی عنوان کرد: طبق برنامهریزی انجامشده، تا پایان سال بیشاز ۴۰۰ دستگاه پنل خورشیدی از محل اعتبارات منابع داخلی نیز تأمین و بین عشایر کوچرو فاقد برق توزیع خواهد شد.
یوسفی افزود: شناسایی خانوارهای عشایری فاقد برق و اولویتبندی مناطق هدف، از جمله اقدامات مورد توجه در اجرای این برنامه است تا پنلهای خورشیدی در اختیار خانوارهایی قرار گیرد که به دلیل دوری از شبکه برق و شرایط جغرافیایی، بیش از دیگران به این تجهیزات نیاز دارند.
وی گفت: تداوم تأمین و توزیع پنلهای خورشیدی میتواند ضمن کمک به روشنایی محل زندگی عشایر، وابستگی به سوختهای فسیلی و ابزارهای روشنایی پرهزینه را کاهش دهد و از منظر زیستمحیطی نیز گامی در مسیر استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر باشد.
مدیرکل امور عشایری جنوب کرمان تأکید کرد: این ادارهکل با همکاری دستگاههای اجرایی و خدماترسان، پیگیر تأمین نیازهای زیرساختی عشایر است و تلاش میکند با بهرهگیری از اعتبارات موجود، خدمات مورد نیاز این جامعه در حوزههای مختلف توسعه یابد.
انرژی پاک؛ راهکاری متناسب با زیست عشایری
جنوب کرمان با برخورداری از تابش مناسب خورشید در بخش زیادی از سال، ظرفیت قابل توجهی برای استفاده از انرژی خورشیدی دارد؛ ظرفیتی که میتواند در مناطق روستایی و عشایری دور از شبکه برق، به عنوان راهکاری در دسترس و پایدار مورد استفاده قرار گیرد.
پنلهای خورشیدی قابل حمل، به دلیل امکان جابهجایی آسان، نیاز نداشتن به زیرساختهای پیچیده و قابلیت تأمین روشنایی و برق مورد نیاز وسایل ضروری، با شیوه زندگی عشایر کوچرو همخوانی دارد.
توزیع ۷۵ دستگاه پنل خورشیدی در هفته دولت و برنامه تأمین بیشاز ۴۰۰ دستگاه دیگر تا پایان سال، نویدبخش گسترش دسترسی عشایر جنوب کرمان به انرژی پاک است؛ اقدامی که میتواند روشنایی را به دورترین سیاهچادرها برساند و بخشی از دشواریهای زندگی در مسیرهای کوچ را کمرنگتر کند.
منبع: ایرنا