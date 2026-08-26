باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -محمد اطهری، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم، در گفتگو با خبرنگار ما درباره آخرین روند مسکن کم برخورداران، از اجرای همزمان ۲۶۰ واحد مسکونی در سطح استان در قالب طرح ملی «خانه امید»در قم خبر داد و آن را گامی مؤثر در راستای خانهدار شدن اقشار کمبرخوردار دانست.
او با ابیان ینکه طرح «خانه امید» با هدف اصلی تأمین مسکن برای گروههای هدف شامل مددجویان، افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی و اقشار کمدرآمد طراحی و اجرا شده است، تصریح کرد: این طرح برخلاف طرح های متداول مسکن، بر مبنای تأمین حداکثری آورده متقاضیان از محل منابع حمایتی از جمله حساب ۱۰۰ حضرت امام خمینی (ره) پیش میرود.
او با اشاره به اینکه طرح «زیتون ۱۱» با ۱۲۰ واحد، یکی از کلیدیترین زیرمجموعههای این طرح در قم محسوب میشود، خاطرنشان کرد: این طرح تاکنون به پیشرفت فیزیکی ۴۰ درصد دست یافته و عملیات اجرایی آن با رعایت کامل استانداردهای فنی و مقاومسازی، طبق برنامه زمانبندی در حال پیشرفت است.
اطهری در ادامه با تأکید بر اینکه تأمین مسکن برای دهکهای پایین جامعه، دیگر یک طرح عادی نیست، بلکه یک تکلیف اجتماعی و انقلابی برای بنیاد مسکن محسوب میشود، افزود: با وجود محدودیتهای اعتباری، عزم ما بر این است که نهتنها طرح های جاری را به سرانجام برسانیم، بلکه دامنه طرح «خانه امید» را در شهرستانهای استان نیز گسترش دهیم.
مدیرکل بنیاد مسکن استان قم در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به هماهنگی کامل بین واحدهای اجرایی، معاونت پشتیبانی و نمایندگی ولی فقیه در بنیاد مسکن، تأکید کرد: تمام توان خود را به کار گرفتهایم تا با تسریع در فرآیندهای اداری و عمرانی، واحدهای در دست ساخت در کوتاهترین زمان ممکن به مرحله بهرهبرداری برسند و خانوادههای متقاضی، هرچه سریعتر صاحب خانه شوند.
او در پایان ابراز امیدواری کرد با تداوم حمایتهای ملی و استانی، بتوان گام بلندی در کاهش معضل مسکن گروههای آسیبپذیر برداشت.