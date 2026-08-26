رویترز به استناد داده‌های شرکت کپلر گزارش داد پس از بیانیه مشترک ایران و عمان درباره تنگه هرمز، پنج کشتی روز سه‌شنبه از این تنگه عبور کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - پس از  بیانیه‌ی مشترک ایران و عمان در خصوص تنگه هرمز، خبرگزاری رویترز امروز چهارشنبه با استناد به داده‌های شرکت ردیابی کشتی کپلر گزارش داد که «پنج کشتی روز سه‌شنبه از تنگه هرمز عبور کردند».

در همین راستا، مقامات عمان و ایران بیانیه‌ای مشترک درباره رایزنی‌های میان بدر البوسعیدی، وزیر امور خارجه عمان و سید عباس عراقچی، همتای ایرانی وی در تهران منتشر کردند. بر اساس این بیانیه، وزرای خارجه دو کشور رایزنی‌هایی سازنده داشتند که بر اهمیت ازسرگیری دریانوردی ایمن از طریق تنگه هرمز با حفظ حاکمیت و حقوق حاکمیتی دو کشور متمرکز بود.

طبق این بیانیه، دو وزیر «در مورد یک چارچوب مرحله‌ای که با توجه به وضعیت فعلی تنگه هرمز ناشی از جنگ اخیر و پیامد‌های غم‌انگیز آن، مبنای عملی و قابل اجرا را فراهم کند، گفت‌و‌گو کردند. چارچوب پیشنهادی شامل ایجاد یک کریدور کشتیرانی موقت مشترک از طریق تنگه هرمز و توافق برای اجرای یک پروژه مشترک برای پاکسازی تنگه از مین‌ها است.»

هر دو طرف خاطرنشان کردند که «مذاکرات فنی بین دو طرف با هدف دستیابی به توافقی در مورد یک خط کشتیرانی دائمی و ترتیبات آتی برای مدیریت تنگه، علاوه بر ایجاد سازوکاری برای تبادل اطلاعات، مدیریت ترافیک ناوبری و ارائه خدمات ناوبری و امنیتی مرتبط، ادامه خواهد یافت.»

منبع: النشره

برچسب ها: تنگه هرمز ، ایران و عمان ، کشتیرانی
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