باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - مریم امیدی گفت: نتایج قطعی سی‌امین جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت اعلام شد و دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با راهیابی ۱۲ نفر از اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاه به مرحله نهایی، حضور موفقی در این رویداد قرآنی و فرهنگی ثبت کرد.

وی افزود: مرحله نهایی این جشنواره از ۱۲ تا ۲۲ شهریورماه در شاهرود برگزار خواهد شد.

امیدی اضافه کرد: بر اساس نتایج اعلام‌شده، ۶ نفر از نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد نیز موفق به کسب عناوین کشوری شدند که اسامی آنان به شرح زیر است:

الهام اسکندری، بخش کارکنان، رشته سیره معصومین؛ رتبه دوم کشوری

مرضیه نظری، بخش کارکنان، رشته عکس؛ رتبه دوم کشوری

نرجس‌خاتون دادخواه، بخش اساتید، رشته ایده‌پردازی و نوآوری؛ رتبه سوم کشوری

محمد قربانی، بخش دانشجویی، رشته پوستر؛ رتبه سوم کشوری

فاطمه رحیمی، بخش کارکنان، رشته احکام؛ شایسته تقدیر

سیداحمد موسوی، بخش کارکنان، رشته معارف نماز؛ شایسته تقدیر

این موفقیت، نشان‌دهنده حضور پررنگ و توانمندی جامعه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در عرصه‌های قرآنی و فرهنگی و بیانگر ظرفیت ارزشمند اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاه در این حوزه است.