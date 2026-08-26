اورونوف با انتشار یک استوری خبر مصدومیتش را تکذیب کرد و گفت سالم است و آماده بازی برای پرسپولیس خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان- در شرایطی که باشگاه پرسپولیس از مصدومیت اوستون اورونوف در جریان دیدار تدارکاتی برابر تیم امید این باشگاه خبر داده بود، وینگر ازبکستانی سرخ‌پوشان با انتشار یک استوری واکنش متفاوتی نشان داد.

اورونوف دقایقی پیش با انتشار تصویری از خود در صفحه شخصی‌اش، خبر مصدومیت را تکذیب کرد و نوشت: «من سالم و آماده بازی برای پرسپولیس هستم.» این واکنش اورونوف در حالی منتشر شده که باشگاه پرسپولیس پیش‌تر مصدومیت او را اعلام کرده بود و حالا اظهارنظر مستقیم این بازیکن، ابهام درباره وضعیت جسمانی او را افزایش داده است.

با توجه به این شرایط، باید دید دلیل تصمیم مهدی تارتار برای استفاده نکردن از اورونوف چیست و آیا این تصمیم صرفاً به دلیل مسائل فنی و احتیاطی است یا وضعیت مصدومیت این بازیکن نیز در آن نقش دارد. در نهایت، تصمیم نهایی درباره حضور اورونوف در ترکیب پرسپولیس به نظر کادر فنی و وضعیت پزشکی او بستگی خواهد داشت. 
اورونوف: سالم هستم و آماده بازی برای پرسپولیس+عکس

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، مهدی تار تار
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