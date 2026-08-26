عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: باید در راستای کاهش فرار‌های مالیاتی مسیر هوشمندسازی مالیاتی کشور باید تکمیل شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - وزارت اقتصاد و امور دارایی با توجه به اینکه این بخش عهده‌دار امور اقتصادی کشور است و سیاست‌هایش تأثیر مستقیم بر ادامه حیات کسب و کارها و بنگاه‌های اقتصادی و معیشت مردم دارد جزو ارکان مهم کشور به شمار می‌رود. 

در شرایط جنگی، مسئولیت وزارت اقتصاد برای مدیریت امور اقتصادی کشور دوچندان شد. در این شرایط، اعمال سیاست‌های حمایتی به منظور کمک به کسب و کارها و بنگاه‌های اقتصادی در دستور کار قرار گرفت. استفاده حداکثری از ظرفیت مرزها و گمرکات نیز کمک‌کننده بود.

هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور از چند سال پیش توسط سازمان امور مالیاتی  شروع شد و همچنان ادامه دارد. بر این اساس، مالیات‌ستانی در کشور از روندهای دستی و ممیزمحور فاصله گرفته است و استفاده از سازوکارهای نوین در دستور کار قرار دارد. 

تبصره ماده ۱۰۰ سازوکاری مدرن به شمار می‌رود که زمینه را برای مالیات‌ستانی هوشمند در کشور فراهم کرده است. در حال حاضر، در چارچوب این تبصره، مالیات‌ستانی انجام می‌شود و مودیان از روندهای انسان‌محور خلاص شده‌اند. نشان‌دار کردن مالیات‌ها نیز ادامه دارد. در این سازوکار، مودیان مشخص می‌کنند که بخشی از مالیات‌شان در کدام پروژه به کار بیفتد. این امر مثبت ارزیابی می‌شود و زمینه را برای مشارکت مودیان در فعالیت‌های اقتصادی کشور مهیا می‌کند.

 ناصر مرادی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و ا اشاره به این موضوع که عملکرد وزارت اقتصاد و امور دارایی در زمینه هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور که با محوریت سازمان امور مالیاتی در حال انجام است، مثبت ارزیابی می‌شود، تصریح کرد: شواهد نشان می‌دهد که روندهای مثبتی در زمینه دریافت مالیات در کشور در حال انجام است. به نحوی که در حال فاصله گرفتن از روندهای دستی و انسان‌محور هستیم و زمینه برای ارتقای نظام مالیاتی کشور فراهم شده است.

این فعال اقتصادی توضیح داد: در شرایط جنگی، سیاست‌هایی در راستای کنترل امور اقتصادی و بهره‌مندی از ظرفیت‌ها به اجرا گذاشته شد. در همین راستا، اعطای اختیارات به استانداران مدنظر قرار گرفت که بسیار کمک‌کننده بود. به ویژه استانداران از شهرهای مرزی توانستند با استفاده از اختیارات اعطا شده به کنترل امور بپردازند و ورود کالا به کشور را تسریع و تسهیل کنند. تمامی این مسائل به جلوگیری از کمبود کالاهای اساسی در شرایط جنگی منجر شد.

مرادی گفت: گمرکات نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا می‌کنند و استفاده از ظرفیت آن‌ها در شرایط جنگی توانست در زمینه دسترسی مردم به کالاهای اساسی کمک‌کننده باشد. 

وی ادامه داد:  اعمال سیاست‌هایی مانند بازگرداندن مالیات بر ارزش افزوده تولیدکنندگان و صادرکنندگان کمک‌کننده بود و به کنترل امور اقتصادی در کشور منجر شد.

این عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد:  پرداخت تسهیلات در سامانه کات به کسب و کارها ، زمینه را برای کمک به کسب و کارها و بنگاه‌های اقتصادی مهیا کرد.

وی در پایان گفت: دولت باید متناسب با همین شرایط نیز باید مسیر تکمیل هوشمندسازی نظام مالیاتی، اعطای هدفمند تسهیلات حمایتی و هوشمندسازی گمرکات کشور را در سال سوم دولت ادامه دهد.

برچسب ها: مالیات ، نظام مالیاتی
خبرهای مرتبط
هدایت منابع مالی کشور به سمت رشد اقتصادی کشور از طریق طرح نشان دار کردن
۲ هزار و ۸۳ پروژه در انتظار تامین مالی با انتخاب مالیات‌دهندگان
سوق یافتن درآمد‌های مالیاتی حوزه بهداشت از طریق طرح نشان‌دار کردن
در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان:
برنامه‌ریزی برای افزایش ظرفیت صندوق پروژه تجدیدپذیر‌ها به ۲ هزار مگاوات؛ بادی هم به صندوق اضافه می‌شوند+ فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
اجرای ۶۸ هزار واحد مسکن برای دهک‌های یک تا چهار
هیچ کمبودی در تأمین بنزین تهران وجود ندارد/ افزایش ۳۰ درصدی توزیع بنزین
افزایش تولید نفت با اجرای پروژه‌های توسعه‌ای میادین
تولید محصولات کشاورزی با قطع برق چاه های کشاورزی یک سوم کاهش می یابد
برآورد تولید یک میلیون تن گوشت قرمز تا پایان سال
۵۴ درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شد/آغاز کشت گندم از ۲۰ شهریور در استان‌های سردسیر
رونمایی از سامانه جامع با بیش از ۳۰۰ پروژه و راه‌اندازی صندوق‌های ارزی سرمایه‌گذاری
اختصاص ۲۶ همت منابع صندوق برای تامین زیرساخت ۵۳۱ هزار واحد مسکونی
آخرین اخبار
اختصاص ۲۶ همت منابع صندوق برای تامین زیرساخت ۵۳۱ هزار واحد مسکونی
رونمایی از سامانه جامع با بیش از ۳۰۰ پروژه و راه‌اندازی صندوق‌های ارزی سرمایه‌گذاری
افزایش تولید نفت با اجرای پروژه‌های توسعه‌ای میادین
تولید محصولات کشاورزی با قطع برق چاه های کشاورزی یک سوم کاهش می یابد
۵۴ درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شد/آغاز کشت گندم از ۲۰ شهریور در استان‌های سردسیر
برآورد تولید یک میلیون تن گوشت قرمز تا پایان سال
هیچ کمبودی در تأمین بنزین تهران وجود ندارد/ افزایش ۳۰ درصدی توزیع بنزین
اجرای ۶۸ هزار واحد مسکن برای دهک‌های یک تا چهار
همکاری‌های مشترک برقی بین ایران و ترکمنستان توسعه می‌یابد
کاهش نسبی دمای هوا در سواحل خزر
ممنوعیت تردد در محور چالوس همچنان ادامه دارد
نرخ تورم مرداد ماه اعلام شد
استاندارد‌های خودرو از ۸۵ به ۱۲۲ مورد افزایش یافت/ اثرگذاری کیفیت کالا‌ها در قیمت‌گذاری+ فیلم
شیوه نامه اجرایی پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری با کارت رفاهی متصل به اوراق گام ابلاغ شد
سقف فروش ارز به اشخاص حقوقی به ۵ هزار یورو افزایش یافت
۴۸۱۰ واحد مسکونی و ۱۵۸ پروژه زیرساختی به بهره‌برداری رسید
خرید تضمینی گندم به بیش از ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تن رسید
ذخایر کالاهای اساسی کشور در جنگ دست‌نخورده باقی مانده است
تعیین تکلیف بیش از ۵۰ شرکت هواپیمایی دارای مجوز کاغذی و فاقد فعالیت عملیاتی تا پایان شهریور
تغییر پارادایم مالیاتی؛ وقتی مودی، شریک در اداره کشور می‌شود
پرواز‌های عبوری از فضای ایران افزایش یافت
وزیر نفت: فروش نفت متوقف نشده است
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج‌شنبه ۵ شهریور
سهم بورس انرژی از معاملات برق کشور؛ ۳۷ درصد+ فیلم
میانگین مصرف بنزین به ۱۳۲ میلیون لیتر در روز رسید
مجوز واردات گندم صنف و صنعت صادر شد
تعیین سازوکار رفع تعهد ارز صادراتی برخی صادرکنندگان مربوط به سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲
قطعی موقت برق در منطقهٔ شهر قدس
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۵ شهریور ۱۴۰۵
افزایش ۲۶۲ درصدی صدور چک الکترونیک در ۴ ماه