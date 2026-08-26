باشگاه خبرنگاران جوان - اسامی داوران هفته چهارم لیگ برتر فوتبال در فصل ۰۶ - ۱۴۰۵ اعلام شد که به شرح زیر است:

جمعه ۶ شهریور ۱۴۰۵

چادرملو اردکان - تراکتور تبریز

داور: پیام حیدری کمک ها: فرهاد فرهادپور، بابک خسروی، غلامرضا ادیبی ناظر: علیرضا کهوری داور VAR: احمد محمدی کمک: مسعود حقیق

پیکان تهران - استقلال خوزستان

داور: احسان اکبری کمک ها: علیرضا ایلدروم، علی فرزان منش، رسول اولیایی ناظر: رضا عبدوس داور VAR: وحید زمانی کمک: آتنا لشنی

نساجی مازندران - شمس آذر قزوین

داور: کیوان علیمحمدی کمک ها: یعقوب حجتی، امیر غفوری و مصطفی بینش ناظر: شاهین حاج بابایی داور VAR: حسین زمانی کمک: بهار سیفی

آلومینیوم اراک - خیبر خرم آباد

داور: موعود بنیادی فرد کمک ها: بهمن عبدالهی، سجاد ایرانپورو میثم صفاری ناظر: اکیر بخشی زاده داور VAR: شهاب محمدی کمک: حامد سیری

سپاهان اصفهان - گل گهر سیرجان

داور: میثم حیدری کمک ها: علی احمدی، حسین مرادی و هادی علی نیافرد ناظر: یدالله جهانبازی داور VAR: حسین حسینی کمک: ریحانه شیرازی

فولاد خوزستان - استقلال تهران

داور: فرهاد امینی کمک ها: حامد صفایی، صادق رستمی و مهرداد خسروی ناظر: بابک داوری داور VAR: علی سام کمک: شاهین یزدانی

شنبه ۷ شهریور ۱۴۰۵

مس شهربابک - صنعت نفت آبادان

داور: حسین امیدی کمک ها: فرهاد مروجی، امین قدیری و مسعودی حقیقی ناظر: سعید علی نژادیان داور VAR: احمد محمدی کمک: فرهاد فرهادپور

فجرسپاسی شیراز - ذوب آهن اصفهان

داور: میثم عباسپور کمک ها: مهدی سیفی، کوروش صارمی و محمدعلی صلاحی ناظر: حسین خانبان داور VAR: وحید زمانی کمک: علی احمدی

پرسپولیس - ملوان بندرانزلی

داور: سید رضا مهدوی کمک ها: امیررضا آشورماهانی، احد سلطانی و ناصر جنگی ناظر: محسن قهرمانی داور VAR: پیام حیدری کمک: مهناز ذکایی