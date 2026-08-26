داوران بازی‌های هفته چهارم فصل جاری لیگ برتر اعلام شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان اسامی داوران هفته چهارم لیگ برتر فوتبال در فصل ۰۶ - ۱۴۰۵ اعلام شد که به شرح زیر است:

جمعه ۶ شهریور ۱۴۰۵

 چادرملو اردکان - تراکتور تبریز

داور: پیام حیدری کمک ها: فرهاد فرهادپور، بابک خسروی، غلامرضا ادیبی ناظر: علیرضا کهوری داور VAR: احمد محمدی کمک: مسعود حقیق

پیکان تهران - استقلال خوزستان

داور: احسان اکبری کمک ها: علیرضا ایلدروم، علی فرزان منش، رسول اولیایی ناظر: رضا عبدوس داور VAR: وحید زمانی کمک: آتنا لشنی

 نساجی مازندران - شمس آذر قزوین

داور: کیوان علیمحمدی کمک ها: یعقوب حجتی، امیر غفوری و مصطفی بینش ناظر: شاهین حاج بابایی داور VAR: حسین زمانی کمک: بهار سیفی

 آلومینیوم اراک - خیبر خرم آباد

داور: موعود بنیادی فرد کمک ها: بهمن عبدالهی، سجاد ایرانپورو میثم صفاری ناظر: اکیر بخشی زاده داور VAR: شهاب محمدی کمک: حامد سیری

 سپاهان اصفهان - گل گهر سیرجان

داور: میثم حیدری کمک ها: علی احمدی، حسین مرادی و هادی علی نیافرد ناظر: یدالله جهانبازی داور VAR: حسین حسینی کمک: ریحانه شیرازی

 فولاد خوزستان - استقلال تهران

داور: فرهاد امینی کمک ها: حامد صفایی، صادق رستمی و مهرداد خسروی ناظر: بابک داوری داور VAR: علی سام کمک: شاهین یزدانی

شنبه ۷ شهریور ۱۴۰۵

 مس شهربابک - صنعت نفت آبادان

داور: حسین امیدی کمک ها: فرهاد مروجی، امین قدیری و مسعودی حقیقی ناظر: سعید علی نژادیان داور VAR: احمد محمدی کمک: فرهاد فرهادپور

 فجرسپاسی شیراز - ذوب آهن اصفهان

داور: میثم عباسپور کمک ها: مهدی سیفی، کوروش صارمی و محمدعلی صلاحی ناظر: حسین خانبان داور VAR: وحید زمانی کمک: علی احمدی

 پرسپولیس - ملوان بندرانزلی

داور: سید رضا مهدوی کمک ها: امیررضا آشورماهانی، احد سلطانی و ناصر جنگی ناظر: محسن قهرمانی داور VAR: پیام حیدری کمک: مهناز ذکایی

برچسب ها: فدراسیون فوتبال ، لیگ برتر فوتبال
خبرهای مرتبط
عقب نشینی سپاهان در مقابل آریا یوسفی!
اورونوف: من مشکلی برای بازی در پرسپولیس ندارم
ترس تارتار از باخت؛ بلای جان پرسپولیس
آشتیانی:
پرسپولیس با اشتباه ایری به تراکتور باخت/ سپاهان با نویدکیا ششم هم نمی‌شود
لیگ برتر انگلیس؛
فولام ۲ - ۳ چلسی/ آبی پوشان لندن فصل را برد آغاز کردند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
جدال استقلال با یاران رامین رضاییان قبل از دربی
فراز امامعلی در سبد خرید پرسپولیس نیست
تکذیبیه باشگاه پرسپولیس در مورد عقب‌نشینی مالک سرخپوشان
درخشان: پرسپولیس برای بردن ملوان باید هوشیارانه بازی کند
رجبی: فوتبال ایران در دست نااهلان و دلالان است
آخرین اخبار
تکذیبیه باشگاه پرسپولیس در مورد عقب‌نشینی مالک سرخپوشان
فراز امامعلی در سبد خرید پرسپولیس نیست
درخشان: پرسپولیس برای بردن ملوان باید هوشیارانه بازی کند
رجبی: فوتبال ایران در دست نااهلان و دلالان است
جدال استقلال با یاران رامین رضاییان قبل از دربی
قرعه کشی لیگ قهرمانان اروپا برگزار شد
زمان بازگشت مدافع مجارستانی پرسپولیس به تمرینات مشخص شد
قلب یاسر آسانی آبی شد؛ پاسخ ستاره آلبانیایی به هواداران در میان طوفان حواشی
رونمایی از پدیده ۱۶ ساله وزنه‌برداری دختران
۱۴ نشان رنگارنگ ایران در رقابت‌های بین‌المللی کشتی آزاد جام هارویان
بصره، میزبان دیدارهای خانگی استقلال در لیگ نخبگان آسیا
رقبای ایران در انتخابی جام ملت‌های نوجوانان مشخص شدند
افشای رقم انتقال دائمی یعقوب براجعه به نساجی