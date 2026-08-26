باشگاه خبرنگاران جوان - سلمان انصاری، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بندرعباس اظهار کرد: در مردادماه امسال، در مجموع ۳۲۷ هزار و ۴۱۰ قطعه جوجه در ۱۹ واحد مرغداری گوشتی فعال شهرستان جوجهریزی شده است.
وی افزود: این میزان جوجهریزی در مقایسه با تیرماه، ۳۴ درصد افزایش داشته است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بندرعباس بیان کرد: در تیرماه امسال ۲۳۶ هزار و ۶۶۰ قطعه جوجه در ۱۵ واحد مرغداری و در خردادماه نیز ۲۴۵ هزار و ۹۵۰ قطعه جوجه در ۱۵ واحد مرغداری شهرستان جوجهریزی شده بود.
انصاری افزایش شمار واحدهای فعال از ۱۵ واحد در ماههای گذشته به ۱۹ واحد در مردادماه را نشانهای مثبت از رونق فعالیت صنعت طیور در شهرستان بندرعباس دانست و بر ضرورت استمرار نظارتهای بهداشتی بر روند تولید و پرورش مرغ گوشتی تأکید کرد.
وی حمایت از تولیدکنندگان و ارتقای بهرهوری واحدهای تولیدی را از اولویتهای جهاد کشاورزی شهرستان بندرعباس عنوان کرد و افزود: توسعه تولیدات بخش طیور و افزایش ظرفیت واحدهای فعال، نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی و تأمین نیاز پروتئینی شهروندان دارد.
منبع خبر:مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بندرعباس