وزیر خارجه عمان از امیدواری این کشور برای ایجاد مسیر ایمن کشتیرانی در تنگه هرمز با همکاری ایران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - بدر البوسعیدی، وزیر امور خارجه عمان ابراز امیدواری کرد که به‌زودی درباره ایجاد «کریدور موقت» در تنگه هرمز و ترتیبات عملی برای ازسرگیری کشتیرانی ایمن در این تنگه اعلامیه‌ای منتشر شود.

البوسعیدی درباره دیدار با سید عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران در تهران که محور آن تنگه هرمز و کشتیرانی بود، در نخستین پست خود در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «در تهران با همکارم، دکتر عراقچی، گفت‌وگویی سازنده داشتم. امیدوارم به‌زودی بتوانیم درباره یک کریدور موقت از طریق تنگه هرمز و ترتیبات عملی برای ازسرگیری کشتیرانی ایمن اعلامیه‌ای منتشر کنیم.»

او افزود: «پس از آن، در زمان مناسب، اقداماتی درباره مدیریت آینده تنگه و دستیابی به یک راه‌حل دائمی انجام خواهد شد؛ این اقدامات مطابق با ماده پنجم یادداشت تفاهم اسلام‌آباد خواهد بود. همچنین با شرکای منطقه‌ای گفت‌و‌گو‌هایی برای حمایت از صلح، همکاری، ثبات و آزادی کشتیرانی انجام خواهد شد.»

عراقچی نیز ساعاتی بعد در صفحه خود در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «تعهد ایران به صلح و ثبات، با دیپلماسی مستحکم با همسایگان همراه است. در جریان گفت‌و‌گو‌ها با مهمانان پاکستانی و عمانی، بر راه‌حل‌های منطقه‌ای تأکید شد.»

وی ادامه داد: «چارچوب پیشنهادی برای یک کریدور جدید، تلاش‌های مشترک برای مین‌روبی و سازوکار مدیریت آینده تنگه هرمز، نمونه‌های برجسته‌ای از این رویکرد هستند.»

منبع: آر تی