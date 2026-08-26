باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - سعید توکلی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، از کشف نزدیک به ۱۷ هزار مورد سرقت گاز و استفاده از انشعابهای غیرمجاز خبر داد و گفت: این تخلفات علاوه بر تأثیرگذاری بر عملکرد شرکت ملی گاز و وزارت نفت، وزارت نیرو و صنعت برق را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.
وی با اشاره به موضوع استخراج رمزارزها افزود: یکی از مواردی که در بررسیهای انجامشده مورد توجه قرار گرفته، استفاده غیرمجاز از مولدهای اضطراری گازسوز برای استخراج رمزارز است.
توکلی ادامه داد: بررسیهای همکاران شرکت ملی گاز و موارد کشفشده نشان میدهد که عمده این موارد با سرقت گاز و استفاده از انشعابهای غیرمجاز مرتبط است؛ به این صورت که افراد با ایجاد انشعاب غیرمجاز، مولدهای اضطراری گازسوز را راهاندازی کرده و از این طریق تعداد زیادی دستگاه استخراج رمزارز را به کار میگیرند.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران تأکید کرد: این موضوع علاوه بر ایجاد خسارت و مصرف غیرمجاز گاز، بر شبکه برق نیز اثرگذار است و به همین دلیل مقابله با این تخلفات نیازمند همکاری و هماهنگی دستگاههای مرتبط است.