مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، از کشف نزدیک به ۱۷ هزار مورد سرقت گاز و استفاده از انشعاب‌های غیرمجاز خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - سعید توکلی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، از کشف نزدیک به ۱۷ هزار مورد سرقت گاز و استفاده از انشعاب‌های غیرمجاز خبر داد و گفت: این تخلفات علاوه بر تأثیرگذاری بر عملکرد شرکت ملی گاز و وزارت نفت، وزارت نیرو و صنعت برق را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی با اشاره به موضوع استخراج رمزارزها افزود: یکی از مواردی که در بررسی‌های انجام‌شده مورد توجه قرار گرفته، استفاده غیرمجاز از مولدهای اضطراری گازسوز برای استخراج رمزارز است.

توکلی ادامه داد: بررسی‌های همکاران شرکت ملی گاز و موارد کشف‌شده نشان می‌دهد که عمده این موارد با سرقت گاز و استفاده از انشعاب‌های غیرمجاز مرتبط است؛ به این صورت که افراد با ایجاد انشعاب غیرمجاز، مولدهای اضطراری گازسوز را راه‌اندازی کرده و از این طریق تعداد زیادی دستگاه استخراج رمزارز را به کار می‌گیرند.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران تأکید کرد: این موضوع علاوه بر ایجاد خسارت و مصرف غیرمجاز گاز، بر شبکه برق نیز اثرگذار است و به همین دلیل مقابله با این تخلفات نیازمند همکاری و هماهنگی دستگاه‌های مرتبط است.

 

برچسب ها: مصرف گاز ، تولید گاز
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