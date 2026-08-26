باشگاه خبرنگاران جوان - امروز (چهارشنبه ۴ شهریور ماه) همزمان با سومین روز از هفته دولت، ۲ طرح مهم فاضلابی رشت (تصفیهخانه فاضلاب جنوب شهر رشت (مسکن مهر) و شبکه جمعآوری و انتقال فاضلاب منطقه فخب) با مجموع ۶۵۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری و با حضور معاون اجرایی رئیسجمهور و استاندار گیلان به بهرهبرداری رسید؛ طرحهایی که با توسعه شبکه جمعآوری و تصفیه فاضلاب، گامی عملی برای کاهش ورود آلایندهها به رودخانههای رشت و حفاظت از تالاب بینالمللی انزلی محسوب میشوند.
این ۲ طرح بخشی از زیرساختهای مورد نیاز برای جمعآوری، انتقال و تصفیه اصولی فاضلاب شهری رشت را تکمیل کرده و نقش مستقیمی در کاهش ورود فاضلاب خام به منابع آبی، ارتقای بهداشت عمومی و کاهش فشار آلایندگی بر رودخانههای شهر دارد.
دولت به دنبال شتاببخشی به پروژههای زیستمحیطی گیلان
جعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور در آیین بهرهبرداری از این طرحها، حل مسائل زیستمحیطی استانهایی از جمله گیلان را از اولویتهای دولت دانست و گفت: طرحهای فاضلاب از طرحهای اساسی و زیربنایی هستند که آثار اجرای آنها به طور مستقیم در سلامت مردم و حفاظت از محیط زیست نمایان میشود.
او با بیان اینکه طرحهای مؤثر بر کیفیت زندگی مردم باید با سرعت بیشتری به نتیجه برسند، افزود: دولت تلاش میکند با اولویتبندیهای مهم و تأمین منابع مورد نیاز، اجرای طرحهای زیربنایی را شتاب ببخشد.
معاون اجرایی رئیسجمهور همچنین بر ضرورت جلوگیری از ورود آلایندهها به رودخانهها و تالابها تأکید و توسعه شبکههای جمعآوری و تصفیه فاضلاب را یکی از الزامات حفاظت از منابع طبیعی گیلان اعلام کرد.
ضرورت اجرای سریعتر طرحهای فاضلاب در گیلان
هادی حقشناس، استاندار گیلان نیز تکمیل شبکه جمعآوری و تصفیه فاضلاب را یکی از ضرورتهای زیستمحیطی استان عنوان کرد و گفت: شرایط ویژه گیلان و ارتباط مستقیم رودخانهها با تالاب و دریای خزر ایجاب میکند طرحهای فاضلاب با سرعت بیشتری اجرا شوند.
او با اشاره به آثار ورود فاضلاب خام به رودخانهها افزود: این مسئله علاوه بر تهدید سلامت عمومی و محیط زیست، ظرفیتهای گردشگری استان را نیز تحت تأثیر قرار میدهد؛ از این رو تکمیل زیرساختهای فاضلاب شهرهای گیلان باید با جدیت دنبال شود.
از ۴۱ کیلومتر شبکه تا کاهش آلودگی گوهررود و تالاب انزلی
تصفیهخانه فاضلاب جنوب شهر رشت (مسکن مهر) با اعتبار هزینه شده و ارزش روز ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال احداث شده و شامل ۲۵ کیلومتر شبکه جمعآوری، یک ایستگاه پمپاژ و ۵ کیلومتر خط انتقال تحت فشار است. در این تصفیهخانه از فناوری SBR برای تصفیه فاضلاب استفاده میشود و پساب پس از طی مراحل دانهگیری و چربیگیری، یکسانسازی، تصفیه، تهنشینی و ضدعفونی، آماده تخلیه یا استفاده مجدد میشود.
همچنین شبکه جمعآوری و انتقال فاضلاب منطقه فخب رشت با ۴ هزار میلیارد ریال اعتبار هزینه شده و ارزش روز ۵ هزار میلیارد ریال به بهرهبرداری رسید. این طرح که عملیات اجرایی آن از سال ۱۴۰۳ آغاز شده شامل ۱۶.۵ کیلومتر شبکه جمعآوری فاضلاب، ۳ ایستگاه بالابر، یک ایستگاه پمپاژ و یکهزار و ۲۲۰ فقره انشعاب فاضلاب است. با بهرهبرداری از این ۲ طرح، در مجموع بیش از ۴۱ کیلومتر شبکه جمعآوری فاضلاب در مدار قرار گرفته و ظرفیت انتقال و تصفیه فاضلاب در بخشهایی از رشت افزایش یافته است.
کاهش ورود فاضلاب خام به منابع طبیعی و رودخانهها، کمک به کاهش آلودگی گوهررود و تالاب بینالمللی انزلی، ارتقای بهداشت عمومی و فراهم شدن ظرفیت استفاده از پساب تصفیه شده، از مهمترین دستاوردهای بهرهبرداری از این طرحها است.
منبع: روابط عمومی استانداری گیلان