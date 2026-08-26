باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرکل فرودگاه‌های آذربایجان‌غربی از برقراری پرواز در مسیر ارومیه–شیراز و مشهد و بالعکس در فرودگاه بین المللی شهید باکری ارومیه خبر داد.

عظیم طهماسبی با اعلام این خبر اظهار کرد: یکی از شرکت‌های هواپیمایی از این پس در روزهای یکشنبه و چهارشنبه هر هفته پروازهای برنامه‌ای خود را در مسیر ارومیه به شیراز و مشهد و بالعکس برقرار می‌کند.

وی افزود: بر اساس برنامه پروازی، روزهای یک شنبه ساعت ۶ صبح از شیراز به مقصد ارومیه پرواز کرده و پس از ورود به فرودگاه شهید باکری ارومیه، ساعت ۸:۳۰ صبح این فرودگاه را به مقصد مشهد مقدس ترک خواهد کرد. در مسیر بازگشت نیز پرواز ساعت ۱۱:۳۰ از مشهد مقدس به مقصد ارومیه انجام شده و پس از ورود به فرودگاه ارومیه، ساعت ۱۴:۱۵ این فرودگاه را به مقصد شیراز ترک خواهد کرد.

طهماسبی ادامه داد: بدین ترتیب روز چهارشنبه ساعت ۱۶:۳۰ از شیراز به مقصد ارومیه پرواز خواهد کرد و پس از ورود به ارومیه ساعت ۱۹ ارومیه را به مقصد مشهد مقدس ترک خواهد کرد و در مسیر برگشت نیز پرواز ساعت ۲۱ فرودگاه مشهد را به مقصد ارومیه ترک خواهد کرد و پس از ورود به ارومیه بامداد پنج شنبه ۰۰:۴۵ فرودگاه ارومیه را به مقصد شیراز ترک خواهد کرد.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی فرودگاه ارومیه، در روز چهارشنبه چهارم شهریور، وی با تأکید بر اهمیت استقبال شهروندان از این مسیر پروازی اظهار کرد: تداوم و توسعه پروازهای برنامه‌ای در مسیر ارومیه–شیراز و مشهد، در گرو استقبال و همراهی مسافران است و میزان استقبال از این پروازها، نقش تعیین‌کننده‌ای در استمرار ارائه این خدمت خواهد داشت.