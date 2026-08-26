رقابت‌های اسکیت سرعت کشور در رده‌های خردسالان تا نوجوانان، از پنجشنبه در دو بخش دختران و پسران پیگیری خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان-رقابت اسکیت‌بازان خردسال، نونهال و نوجوان در پیست TRACK آکادمی ملی اسکیت آزادی مسابقات دستجات آزاد اسکیت سرعت در رده‌های سنی خردسالان، نونهالان و نوجوانان در بخش دختران و پسران، از روز پنجشنبه تا یکشنبه در پیست TRACK آکادمی ملی اسکیت آزادی برگزار می‌شود.

 مسابقات دستجات آزاد اسکیت سرعت، طی چهار روز در پیست TRACK آکادمی ملی اسکیت آزادی برگزار خواهد شد. در این دوره از رقابت‌ها، اسکیت‌بازان در رده‌های سنی خردسالان، نونهالان و نوجوانان در دو بخش دختران و پسران به رقابت می‌پردازند.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، روز‌های پنجشنبه و جمعه به برگزاری مسابقات بخش پسران اختصاص دارد و ورزشکاران این بخش در رده‌های سنی تعیین‌شده با یکدیگر رقابت خواهند کرد. همچنین در ادامه، رقابت‌های بخش دختران در روز‌های شنبه و یکشنبه برگزار می‌شود تا پرونده این دوره از مسابقات دستجات آزاد اسکیت در پیست TRACK آکادمی ملی اسکیت آزادی بسته شود.

برچسب ها: اسکیت ، اسکیت باز
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