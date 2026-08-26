چهارمحال و بختیاری ظرفیتی ارزشمند برای توسعه توریسم درمانی

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - دکتر رئیس زاده افزود: وجود مراکز درمانی و بیمارستانی مجهز، حضور پزشکان متخصص و فوق‌تخصص، ارائه خدمات تشخیصی و درمانی متنوع و همچنین هزینه‌های مناسب خدمات سلامت، از جمله مزیت‌های این استان برای جذب گردشگران سلامت به شمار می‌رود.

رییس کل سازمان نظام پزشکی کشور گفت: توسعه زیرساخت‌های اقامتی، تقویت معرفی توانمندی‌های درمانی استان، تسهیل فرایند پذیرش بیماران و ایجاد همکاری مؤثر میان دانشگاه علوم پزشکی، دستگاه‌های اجرایی و فعالان گردشگری، می‌تواند زمینه را برای رونق هرچه بیشتر گردشگری سلامت در چهارمحال و بختیاری فراهم کند.

وی اضافه کرد: توریسم درمانی علاوه بر کمک به معرفی ظرفیت‌های علمی و درمانی استان، می‌تواند در ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی و توسعه پایدار مناطق مختلف چهارمحال و بختیاری نیز نقش مؤثری ایفا کند.

دکتر محمد رئیس‌زاده رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی کشورگفت: پیشرفت‌ها و جایگاه والای امروز جامعه پزشکی کشور، مرهون همت، مجاهدت و پشتکار بزرگ‌مردانی است که با گذر از سخت‌ترین موانع، سنگ‌بنای آموزش عالی پزشکی را در ایران بنا نهادند؛ چهره‌های شاخصی که در صدر آنان، نام پرافتخار دکتر ابوالقاسم بختیار می‌درخشد.

وی با ادای احترام به مفاخر تاریخ پزشکی ایران، از زنده‌یاد «دکتر ابوالقاسم بختیار» به عنوان یکی از برجسته‌ترین پایه‌گذاران دانشکده پزشکی دانشگاه تهران، نماد امید و الگویی ماندگار از تعهد و میهن‌دوستی برای جامعه پزشکی یاد کرد.

وی با تبیین ابعاد شخصیتی و مسیر علمی این چهره نامدار افزود: دکتر بختیار تنها یک پزشک برجسته یا نخستین جراح ایرانی فارغ‌التحصیل از دانشگاه‌های معتبر آمریکا نبود، بلکه تجلی عینی اراده خستگی‌ناپذیر، خودباوری و امید در تاریخ علم ایران به شمار می‌رود. مردی که در سخت‌ترین شرایط و سنین بزرگسالی مسیر دانش را در پیش گرفت و پس از کسب مدارج عالی علمی، با احساس مسئولیتی کم‌نظیر به کشور بازگشت تا در قامت یکی از پایه‌گذاران و نخستین استادان دانشکده پزشکی دانشگاه تهران، جان‌مایه علم خود را وقف درمان مردم و تربیت فرزندان این مرزوبوم کند.

امروز جامعه پزشکی و نسل جوان دانشجویان بیش از هر زمان دیگری به بازخوانی زیست علمی و اخلاقی مفاخری چون دکتر بختیار نیاز دارند. تعلق خاطر عمیق او به زادگاه و اصالت پرافتخار ایل بختیاری در کنار تعهد بی‌بدیل به وطن، بزرگ‌ترین درسی است که نشان می‌دهد پیشرفت‌های علمی زمانی ارزش حقیقی می‌یابند که در خدمت سلامت، کرامت و اعتلای نام ایران عزیز قرار گیرند.

دکتر رئیس‌زاده در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای سلامت و بزرگان عرصه طبابت، تأکید کرد: نام و میراث گران‌سنگ دکتر ابوالقاسم بختیار به عنوان یکی از معماران طب نوین، تا ابد در تاریخ علم و فرهنگ این سرزمین جاودان خواهد ماند.



دکتر صالحی فرد رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد هم گفت: روز پزشک، فرصتی برای گرامیداشت مقام و جایگاه انسان‌هایی است که دانش، مهارت، اخلاق و ایثار را در مسیر حفظ سلامت مردم به کار گرفته‌اند. پزشکان، طلایه‌داران عرصه سلامت و از مهم‌ترین سرمایه‌های اجتماعی کشور هستند؛ سرمایه‌هایی که در سخت‌ترین شرایط، در کنار مردم ایستاده‌اند و با مسئولیت‌پذیری و فداکاری، آرامش و امید را به جامعه هدیه کرده‌اند.

جامعه پزشکی در سال‌های اخیر با مسئولیت‌ها و چالش‌های متعددی مواجه بوده از مقابله با بیماری‌های نوپدید و مدیریت بحران‌ها گرفته تا پاسخ‌گویی به نیازهای روزافزون مردم و تلاش برای تحقق عدالت در سلامت. بی‌تردید، ارائه خدمات شایسته و پایدار، بدون حضور پزشکان متعهد، اعضای هیئت علمی توانمند و کارکنان پرتلاش نظام سلامت امکان‌پذیر نیست.

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد نیز خود را موظف می‌داند با برنامه‌ریزی دقیق، حمایت از سرمایه‌های انسانی، توسعه زیرساخت‌های آموزشی و درمانی، ارتقای کیفیت خدمات و توجه به مناطق کم‌برخوردار، زمینه فعالیت مطلوب‌تر پزشکان و کادر درمان را فراهم کند. در این مسیر، توجه به آموزش و پژوهش، حمایت از فعالیت‌های علمی، استفاده از فناوری‌های نوین، تقویت نظام ارجاع و پزشکی خانواده، توسعه خدمات پیشگیرانه و ارتقای سلامت مردم، از اولویت‌های مهم دانشگاه است.

در پایان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره همه پزشکان و شهدای مدافع سلامت، از تلاش‌های ارزشمند پزشکان پیشکسوت، متخصصان، پزشکان عمومی، دستیاران، اعضای هیئت علمی و همه فعالان عرصه سلامت صمیمانه تشکر و قدردانی می‌نمایم.



در آیین نکوداشت روز پزشک، داروساز و جامعه پزشکی استان چهارمحال و بختیاری، نشان سلامت به پاس همراهی، حمایت و توجه ویژه استاندار به حوزه سلامت و جامعه پزشکی استان، به جعفر مردانی اهدا شد.

همچنین در راستای پاسداشت مجاهدت علمی و درمانی. از قریب به ۱۰۰ نفر از پزشکان، دندان‌پزشکان، داروسازان و متخصصان پیشکسوت استان تجلیل شد.