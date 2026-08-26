باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

شازند، صدرنشین تولید گندم استان مرکزی + فیلم

تولید گندم در شازند امسال ۲۰ درصد افزایش یافته و به ۶۵ هزار تن رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - شازند با افزایش ۲۰ درصدی تولید گندم نسبت به پارسال، رتبه نخست تولید این محصول در استان مرکزی را به خود اختصاص داد.

پیش بینی می‌شود ۶۵ هزار تن گندم تولیدی این شهرستان به سلیو‌ها تحویل شود.

 

مطالب مرتبط
شازند، صدرنشین تولید گندم استان مرکزی + فیلم
young journalists club

جنگ نباید بهانه مسئولان برای کار نکردن باشد! + فیلم

شازند، صدرنشین تولید گندم استان مرکزی + فیلم
young journalists club

ادعای عدم حمله آمریکا به مناطق غیرنظامی، «دروغی بزرگ» است + فیلم

شازند، صدرنشین تولید گندم استان مرکزی + فیلم
young journalists club

کوهکن: آمریکا زیرساخت‌های غیرنظامی و معیشت مردم را هدف قرار داده است + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
سیل در مرز نپال و چین صد‌ها قربانی گرفت + فیلم
۴۱۵

سیل در مرز نپال و چین صد‌ها قربانی گرفت + فیلم

۰۶ . شهريور . ۱۴۰۵
روایت حاج قاسم و رهبر شهید انقلاب از سیلی خداوند به صدام + فیلم
۴۰۷

روایت حاج قاسم و رهبر شهید انقلاب از سیلی خداوند به صدام + فیلم

۰۶ . شهريور . ۱۴۰۵
تجمعات شبانه پایتخت در صدو‌هشتادمین شب + فیلم
۳۸۳

تجمعات شبانه پایتخت در صدو‌هشتادمین شب + فیلم

۰۶ . شهريور . ۱۴۰۵
آتش‌سوزی گسترده در شمال تگزاس + فیلم
۳۵۹

آتش‌سوزی گسترده در شمال تگزاس + فیلم

۰۶ . شهريور . ۱۴۰۵
گل‌آرایی حرم امیرالمؤمنین(ع) در آستانه میلاد پیامبر(ص) + فیلم
۶۹

گل‌آرایی حرم امیرالمؤمنین(ع) در آستانه میلاد پیامبر(ص) + فیلم

۰۶ . شهريور . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha