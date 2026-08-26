شازند، صدرنشین تولید گندم استان مرکزی + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u00a0\u0634\u0627\u0632\u0646\u062f \u0628\u0627 \u0627\u0641\u0632\u0627\u06cc\u0634 \u06f2\u06f0 \u062f\u0631\u0635\u062f\u06cc \u062a\u0648\u0644\u06cc\u062f \u06af\u0646\u062f\u0645 \u0646\u0633\u0628\u062a \u0628\u0647 \u067e\u0627\u0631\u0633\u0627\u0644\u060c \u0631\u062a\u0628\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a \u062a\u0648\u0644\u06cc\u062f \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u062d\u0635\u0648\u0644 \u062f\u0631 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0645\u0631\u06a9\u0632\u06cc \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u062e\u0648\u062f \u0627\u062e\u062a\u0635\u0627\u0635 \u062f\u0627\u062f.\n\u067e\u06cc\u0634 \u0628\u06cc\u0646\u06cc \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f \u06f6\u06f5 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u062a\u0646 \u06af\u0646\u062f\u0645 \u062a\u0648\u0644\u06cc\u062f\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u0633\u0644\u06cc\u0648\u200c\u0647\u0627 \u062a\u062d\u0648\u06cc\u0644 \u0634\u0648\u062f.\n\u00a0\n