باشگاه خبرنگاران جوان - در پی اجرای قانون ساماندهی تجارت مرزی، کارشناسان سازمان توسعه تجارت ایران به همراه دبیر کارگروه ماده ۴ این قانون، معاون فرماندار بانه و روسای ادارات صنعت، معدن و تجارت، گمرک و استاندارد شهرستان، از بازارچه مرزی سیرانبند بازدید به عمل آوردند.

هدف از این سفر کاری، رصد میدانی روند واردات در رویه کولبری، بررسی نحوه ورود و ترخیص کالا و همچنین شناسایی گلوگاه‌ها و مشکلات اجرایی پیش‌روی قانون ساماندهی تجارت مرزی عنوان شده است.

کارشناسان اعزامی در جریان این بازدید، ضمن ارزیابی از‌نزدیک فرآیند‌های جاری در بازارچه، نشستی نیز با کارگزاران فعال در سیرانبند برگزار کردند تا از نزدیک با دغدغه‌ها و موانع اجرایی رویه کولبری آشنا شوند.

در این نشست، فعالان بازارچه ضمن تشریح مشکلات و چالش‌های صنفی خود، پیشنهاد‌هایی را برای رفع موانع موجود، تسهیل روند‌های اداری و اصلاح دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی تجارت مرزی مطرح کردند.

در پایان این بازدید، کارشناسان سازمان توسعه تجارت ایران قول پیگیری و بررسی دقیق مسائل مطرح‌شده را دادند و بر انعکاس پیشنهاد‌های کارشناسی به مبادی ذی‌ربط، به‌منظور تسهیل هرچه بیشتر فعالیت‌های تجاری در بازارچه سیرانبند تأکید کردند.

منبع: صمت استان