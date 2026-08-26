باشگاه خبرنگاران جوان - سرتیپ دوم پاسدار حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران ایران، در گفتوگو با خبرنگار مهر درباره ادعاهای مطرحشده پیرامون لشکرکشی گروههای کرد مخالف جمهوری اسلامی ایران به سمت مرزهای کشور و همچنین توافق مکه میان ترکیه، پاکستان و دیگر طرفهای منطقهای اظهار کرد: درباره گروهکهای ضدانقلاب مانند کومله و دموکرات، جمهوری اسلامی ایران به طور مستمر مواضع و محلهای تجمع آنها را هدف قرار داده است.
توان گروهکهای ضدانقلاب از بین رفته است
وی افزود: ما به طور مستمر آنها را بمباران، موشکباران و پهپادباران میکنیم و رمقی برای آنها باقی نگذاشتهایم. همه محلهای تجمع آنها را زدیم و همه انبارهای آنها را هدف قرار دادیم.
سردار محبی درباره ادعاهای مطرحشده درخصوص لشکرکشی این گروهها به سمت مرزهای ایران گفت: این موضوع در حدی که مطرح میشود، واقعیت ندارد و بیشتر یک تبلیغات است؛ چراکه ما رمقی برای آنها باقی نگذاشتهایم و آنها را در نطفه خفه کردهایم.
توافق مکه علیه ایران نیست
وی در ادامه درباره توافق مکه اظهار کرد: ما این پیمان را گامی برای بریدن پای بیگانگان از منطقه میدانیم.
سخنگوی سپاه پاسداران افزود: اتفاقاً خوشحال میشویم کشورهای منطقه خودشان با یکدیگر پیمان ببندند تا بیگانگان را از منطقه بیرون کنند.
سردار محبی تصریح کرد: این پیمان پیش از اینکه بخواهد بر ضد ایران باشد، بر ضد حضور آمریکا در منطقه است و ما هیچ احساس ناامنی در مورد این پیمان نمیکنیم.
روابط ایران با کشورهای منطقه ادامه دارد
وی با اشاره به روابط ایران با کشورهای منطقه گفت: مردم این کشورها سالها با ما مراوده داشتهاند و از این به بعد هم این مراوده ادامه خواهد داشت؛ بنابراین هیچ نگرانی در این زمینه وجود ندارد.
سخنگوی سپاه پاسداران ادامه داد: حتی در حد اعلای خودش اگر این پیمان بسته شود، ظاهراً روی کاغذ باقی خواهد ماند و امکان اجرای آن وجود ندارد.
سردار محبی در پایان تأکید کرد: ما هیچ نگرانی از این پیمان نداریم و مهمترین پیام آن را بریدن پای آمریکا از منطقه میدانیم.
منبع: مهر