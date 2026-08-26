معاون وزیر نفت گفت: با بهره‌برداری از دو پالایشگاه جدید با ظرفیت ۱۸۰ هزار بشکه در روز تا پایان سال ظرفیت تولید بنزین افزایش می‌یابد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - محمد صادق عظیمی‌فر، مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، با اشاره به برنامه بهره‌برداری از دو پالایشگاه جدید در سال جاری گفت: امسال، همان‌طور که عرض کردم، دو پالایشگاه آدیش جنوبی و مهر خلیج فارس را به بهره‌برداری می‌رسانیم.

وی افزود: پالایشگاه آدیش جنوبی در حال دریافت خوراک است و برآورد ما این است که پالایشگاه مهر خلیج فارس نیز تا پایان سال به بهره‌برداری برسد.

مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با بیان اینکه مجموع ظرفیت این دو پالایشگاه حدود ۱۸۰ هزار بشکه در روز است، اظهار کرد: تولیدات این دو پالایشگاه به سبد تولیدات پالایشی کشور اضافه خواهد شد.

عظیمی‌فر ادامه داد: پالایشگاه مهر خلیج فارس قریب به ۱۲ میلیون لیتر در روز بنزین تولید خواهد کرد و در مجموع، دو پالایشگاه حدود ۵ میلیون لیتر در روز نفت وگاز یا گازوئیل تولید خواهند کرد.

وی با اشاره به تعداد پالایشگاه‌های کشور گفت: پیش از این ۱۰ پالایشگاه اصلی در کشور داشتیم که با بهره‌برداری از این دو پروژه، دو پالایشگاه اصلی دیگر نیز به مجموع پالایشگاه‌های کشور اضافه می‌شود.

 

برچسب ها: تولید بنزین ، بنزین
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۷ ۰۴ شهريور ۱۴۰۵
ایشاله که این بنزین تولیدی کیفیتش بالا باشه تا خودروها آسیب نبینن. چون در این گرانی هرکی خودروش خراب بشه تقریبا بیچارست.
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