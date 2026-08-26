باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - حفیظی با اشاره به استقبال مردم از رویداد «میدان‌یار» اظهار کرد: ثبت‌ نام این رویداد به مدت ۱۰ روز است که در استان البرز آغاز شده و تاکنون یک‌هزار و ۱۰۰ تیم، به جز تیم‌های دانش‌آموزی، در آن ثبت‌نام کرده‌اند.

وی در این برنامه تلویزیونی افزود: تیم‌های شرکت‌کننده در بخش‌های خانوادگی، آقایان و بانوان ثبت‌نام کرده‌اند و بخش دانش‌آموزی نیز به تازگی به این رویداد اضافه شده است.

دبیر اجرایی رویداد «میدان‌یار» در البرز گفت: مسابقات در چهار سطح مقدماتی، شهرستانی، استانی و ملی برگزار می‌شود و مرحله مقدماتی پس از میلاد حضرت رسول اکرم(ص) در محلات آغاز خواهد شد.

حفیظی به مجری بخش ۲۰ خبری سیمای البرز ادامه داد: تیم‌هایی که در مرحله مقدماتی موفق به کسب رتبه‌های برتر شوند، به مرحله شهرستانی راه پیدا می‌کنند و پس از آن برگزیدگان شهرستانی در مرحله استانی و سپس ملی به رقابت خواهند پرداخت.

وی با بیان اینکه زمان برگزاری مرحله استانی به تعداد تیم‌های شرکت‌کننده بستگی دارد، افزود: در صورت افزایش تعداد تیم‌ها ممکن است زمان‌ بندی مسابقات تغییر کند، اما پیش‌بینی می‌شود مرحله استانی در هفته دفاع مقدس برگزار شود.

دبیر اجرایی «میدان‌یار» هدف از برگزاری این رویداد را تقویت آمادگی عمومی، ایجاد تنوع در برنامه‌های پایگاه‌های مقاومت و ارائه آموزش‌های عمومی به مردم عنوان کرد و گفت: این رویداد در حال حاضر در هفت استان کشور آغاز شده و از هفته آینده در سایر استان‌ها نیز اجرا می‌گردد.

حفیظی در پایان این گفت‌وگو زنده تلفنی افزود: آموزش‌های عمومی در بخش‌های مختلفی از جمله امدادی، آمادگی و مهارت‌های مورد نیاز مردم پیش‌بینی شده است تا شرکت‌کنندگان ضمن رقابت، از آموزش‌های لازم بهره مند شوند.