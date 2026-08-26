فردا پنج شنبه ۵ شهریور، نوبت شارژ کالابرگ خانوار‌های با کد ملی ۷، ۸ و ۹ است.

باشگاه خبرنگاران جوان - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چارچوب اجرای طرح یارانه غیرنقدی، فرآیند شارژ کالابرگ برای آخرین گروه از خانوار‌های درآمدی را در روز پنجشنبه ۵ شهریور آغاز می‌کند. بر اساس زمان‌بندی جدید، این مرحله از پرداخت‌ها مربوط به سرپرستان خانوادگی است که رقم انتهای کد ملی آنها ۷، ۸ و ۹ باشد.

طبق اعلام این وزارتخانه، مبلغ یک میلیون تومان به ازای هر نفر برای خانوار‌های مذکور شارژ خواهد شد. لازم به ذکر است که از ابتدای ماه مرداد، بازه زمانی شارژ کالابرگ برای گروه‌های مختلف از ۵ روز به ۱۰ روز تغییر یافته است.

بر این اساس، زنجیره پرداخت‌ها از کد ملی ۰، ۱ و ۲ (به همراه خانوار‌های حمایتی و نیرو‌های مسلح) در پانزدهم هر ماه آغاز شده و با فاصله ۱۰ روزه، در تاریخ‌های ۲۵‌ام و ۵‌ام ماه بعد به ترتیب برای سایر کد ملی‌ها تکمیل می‌شود.

همچنین یادآور می‌شود که مهلت استفاده از این کمک معیشت یک ماهه است؛ بنابراین خانوار‌های درآمدی که کالابرگ آنها در مردادماه شارژ شده بود، تا پایان شهریور فرصت دارند تا نسبت به خرید اقلام اساسی اقدام نمایند.

برچسب ها: کالابرگ ، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۷ ۰۴ شهريور ۱۴۰۵
به جاش شیر و ماست و پنیر را گران کنید اگر استخوان مردم شکست هم مهم نیست فقط بنزین ارزان باشه اگر مردم به علت گرانی شیر و ماست و پنیر و اجاره خانه مردن اشکالی ندارد فقط فقط بنزین ارزان باشه !!!!!!!!!!!!؟!!!؟؟؟!!!؟؟
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۴ ۰۴ شهريور ۱۴۰۵
آقا جان چی می فرمایید به فروشگاه مراجعه کردیم می گویند سیستم قطع است
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۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۱ ۰۴ شهريور ۱۴۰۵
بیچاره 789 یه ماهشون هاپولی شد و دود شد رفت هوا .
عدالت رو رعایت کنین لطفا؛
شش ماه از اول به اخر بود شش ماه بعد از اخر به اول
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۱۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۶ ۰۴ شهريور ۱۴۰۵
پس کالابرگ مردادماه کا چی میشه؟
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۱۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۵ ۰۴ شهريور ۱۴۰۵
از کجا واریز میشه. از جیب کسبه به حساب مردم ! کالابرگ تیرماه هنوز تسویه نشده کلی بدهی رو دستمون مونده . عرضه تامین اعتبار ندارید خب کالابرگ ندید. . هیچ کس هم پاسخگو نیست .
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۸ ۰۴ شهريور ۱۴۰۵
اونو ریز پیچوندن
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