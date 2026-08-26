باشگاه خبرنگاران جوان - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چارچوب اجرای طرح یارانه غیرنقدی، فرآیند شارژ کالابرگ برای آخرین گروه از خانوار‌های درآمدی را در روز پنجشنبه ۵ شهریور آغاز می‌کند. بر اساس زمان‌بندی جدید، این مرحله از پرداخت‌ها مربوط به سرپرستان خانوادگی است که رقم انتهای کد ملی آنها ۷، ۸ و ۹ باشد.

طبق اعلام این وزارتخانه، مبلغ یک میلیون تومان به ازای هر نفر برای خانوار‌های مذکور شارژ خواهد شد. لازم به ذکر است که از ابتدای ماه مرداد، بازه زمانی شارژ کالابرگ برای گروه‌های مختلف از ۵ روز به ۱۰ روز تغییر یافته است.

بر این اساس، زنجیره پرداخت‌ها از کد ملی ۰، ۱ و ۲ (به همراه خانوار‌های حمایتی و نیرو‌های مسلح) در پانزدهم هر ماه آغاز شده و با فاصله ۱۰ روزه، در تاریخ‌های ۲۵‌ام و ۵‌ام ماه بعد به ترتیب برای سایر کد ملی‌ها تکمیل می‌شود.

همچنین یادآور می‌شود که مهلت استفاده از این کمک معیشت یک ماهه است؛ بنابراین خانوار‌های درآمدی که کالابرگ آنها در مردادماه شارژ شده بود، تا پایان شهریور فرصت دارند تا نسبت به خرید اقلام اساسی اقدام نمایند.