باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۴، امیرشهرابی با اشاره به اجرای پروژه پایانه محلاتی افزود: این پایانه در بزرگراه محلاتی، تقاطع خیابان شاهآبادی و در مجاورت ایستگاه مترو آهنگ، در محله حسینآباد دولاب احداث میشود و یکی از پروژههای مهم منطقه در راستای توسعه و ساماندهی حملونقل عمومی به شمار میرود.
وی با اشاره به اینکه مساحت پایانه محلاتی با احتساب ایستگاه تاکسی حدود ۱۲ هزار مترمربع و بدون احتساب ایستگاه تاکسی حدود ۱۰ هزار مترمربع است، گفت: جایگاه شارژ تاکسی و اتوبوس برقی، ایستگاه تاکسی، ایستگاه اتوبوس و پارکینگ با ظرفیت ۲۲۲ دستگاه خودرو از جمله فضاهای پیشبینیشده در پایانه محلاتی است.
شهردار منطقه ۱۴ با اشاره به کاربری این مجموعه، پایانه حملونقل عمومی است و بهرهبرداری از آن افزود: تمرکز خدمات حملونقل عمومی در پایانه محلاتی، علاوه بر ایجاد دسترسی مناسبتر برای شهروندان، به ساماندهی محل توقف و تردد اتوبوسها و تاکسیها، کاهش ازدحام در معابر و در نهایت روانتر شدن جریان ترافیک کمک خواهد کرد.
شهرابی در ادامه به یکی دیگر از اقدامات انجامشده در حوزه توسعه پایانههای حملونقل عمومی اشاره کرد و گفت: علاوه بر پروژه پایانه محلاتی، پایانه مینیبوس کلاهدوز در ناحیه ۶ نیز به تازگی احداث و در اختیار شهروندان و ناوگان حملونقل عمومی قرار گرفته است.
وی اشاره کرد: این پایانه با هدف ارتقای خدمات حملونقل عمومی و ساماندهی فعالیت مینیبوسها احداث شده و بهرهبرداری از آن، زمینه نظمبخشی بیشتر به تردد و توقف ناوگان و استفاده مطلوبتر شهروندان از خدمات حملونقل عمومی را فراهم کرده است.
شهرابی خاطرنشان کرد: توسعه و بهره برداری از پایانههای حمل و نقل عمومی جهت ایجاد دسترسی آسانتر شهروندان به شبکه حملونقل عمومی، ساماندهی اتوبوسها، مینیبوسها و تاکسیها، افزایش ایمنی تردد و بازگشایی گرههای ترافیکی از اولویتهای مدیریت شهری منطقه ۱۴ است که با اجرای پروژههای عمرانی و ترافیکی برای توسعه زیرساختهای حملونقل عمومی، تلاش داریم شرایطی فراهم کنیم تا شهروندان در محلات مختلف منطقه از خدمات حملونقل عمومی روانتر، ایمنتر و آسانتر بهرهمند شوند.