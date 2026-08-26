باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - چین هشدار داده است که گسترش تحریمهای آمریکا علیه نهادها و افراد مرتبط با ایران، از جمله برخی از ساکنان چین، نباید همکاری این کشور با تهران را مختل یا تضعیف کند.
لین جیان، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، تاکید کرد که همکاری بین چین و ایران مطابق با قوانین بینالمللی است. چین یکی از بزرگترین شرکای تجاری ایران است و بیشتر صادرات نفت ایران را خریداری میکند.
در همین زمینه، پکن روز سه شنبه تاکید کرد که با توجه به این تحریمهای آمریکا، «قاطعانه از منافع خود دفاع خواهد کرد». جیان در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: «سیاست فشار حداکثری که در چارچوب جنگ اقتصادی دنبال میشود، هیچ مشکلی را حل نمیکند، بلکه فقط تنشها و درگیریها را تشدید میکند.»
این اقدام پس از آن صورت گرفت که وزارت خزانهداری آمریکا دوشنبه گذشته تحریمهایی را علیه نزدیک به ۶۰ نهاد مرتبط با ایران، از جمله چندین نهاد در چین، اعلام کرد. این بخشی از تلاشهای واشنگتن برای تشدید حلقه اقتصادی اطراف تهران و تهدید کشورهایی است که همچنان از آن حمایت میکنند.
منبع: المیادین