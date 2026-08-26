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چین، سد راه جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران + فیلم

گیلبرت داکتورو، تحلیلگر مسائل بین‌الملل، معتقد است مخالفت چین و تداوم تجارت پکن با تهران طرح آمریکا برای اعمال فشار اقتصادی بر ایران را با شکست مواجه می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - داکتورو در گفت‌وگو با پرس‌تی‌وی، جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران را تلاشی برای جبران و پوشاندن شکست واشنگتن در کارزار نظامی دانست و گفت بعید است کشورهای مختلف جهان در برابر خواسته‌های آمریکا تسلیم شوند. به گفته او، چین در این میان نقش تعیین‌کننده‌ای دارد و پکن به بانک‌های خود اعلام کرده است که از دستورات آمریکا تبعیت نکنند و قصد دارد روابط تجاری خود با ایران را از مسیرهای مختلف ادامه دهد.

این تحلیلگر با اشاره به اختلافات تجاری و جنگ‌های تعرفه‌ای میان واشنگتن و پکن، تأکید کرد که چین پیش از این نیز توانسته در برابر فشارهای اقتصادی دولت ترامپ مقاومت کند. به باور او، کنترل چین بر منابع و زنجیره تأمین مواد معدنی کمیاب نیز اهرم مهمی در اختیار پکن قرار داده و همین موضوع می‌تواند توان آمریکا برای وادار کردن چین به قطع روابط اقتصادی با ایران را محدود کند.

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