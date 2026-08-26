شهروندخبرنگار ما فیلمی از حضور مردم انقلابی و همیشه در صحنه مردم شهرستان ذیباج در میدان مقاومت را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مردم انقلابی و با صلابت شهرستان دیباج از توابع شهرستان دامغان استان سمنان در یکصد و هفتاد و ششمین شب از حضور مستمر مردم حماسه دیگر آفریدند؛ اجتماعاتی که طی ماههای گذشته ادامه داشته و به صحنهای برای نمایش همدلی، انسجام و همراهی اقشار مختلف مردم در برابر تهدیدها و فشارهای خارجی تبدیل شده و بار دیگر نشان دادند تا راه اسلام و همیشه جاودانه است.
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده میکنید.
منبع: شهروندخبرنگار - سمنان
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