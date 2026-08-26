آشنایی با مکان های دیدنی و گردشگری شهرستان لردگان، سبزترین طبیعت بکر ایران را به تماشا بنشیند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده -لردگان (به گویش محلی لردجان، لوردغان یا لاردلان) مرکز شهرستان لردگان در استان چهارمحال‌وبختیاری است. طبیعت بکر و گونه‌های حیوانی فوق‌العاده لردگان، آن را به یک مقصد کمتر شناخته‌شده اما شدیدا محبوب تبدیل کرده است.



بیشتر جاهای دیدنی لردگان را طبیعت زیبای آن مانند دریاچه و رودخانه‌ها، مناطق حفاظت‌شده و جنگل‌های بی‌نظیر تشکیل می‌دهد.



آبشار تنگ زندان، آبشار آتشگاه، آبشار معدن، آبشار کاهکده، چشمه برم، چشمه سندگان، چشمه میلاس، رودخانه ارمند، تپه کندر، سد کارون چهار، منطقه حفاظت‌شده سبزکوه، منطقه حفاظت‌شده هلن، منطقه بارز و شوارز، پارک جنگلی پَروَز، پارک جنگلی چهارطاق از مکان های دیدنی این شهرستان است.



تابستان بهترین فرصت برای گردشگران و طبیعت دوستان برای گردش در این منطقه است.