باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - داوود گودرزی در نشست خبری با اصحاب رسانه با تشریح مهم‌ترین اقدامات و برنامه‌های مدیریت شهری، توسعه خدمات و رفاه عمومی را یکی از اولویت‌های شهرداری تهران دانست و گفت: وظیفه خود می‌دانیم خدمات را برای مردم ملموس‌تر و دسترسی به آنها را آسان‌تر کنیم.

وی افزایش تاب‌آوری شهر را اولویت دوم مدیریت شهری عنوان کرد و افزود: باید تهران را برای مردم به شهری تاب‌آور تبدیل کنیم تا شهروندان بتوانند در کنار یکدیگر با استقامت و آرامش زندگی کنند. تاب‌آوری از نگاه ما به معنای ایجاد شهری پیشرفته، ایمن و بدون خلل است.

معاون شهردار تهران با اشاره به دیدار اخیر با کسبه بازار تهران، اظهار کرد: بسیاری از کسبه بازار اعلام کردند که پس از تجربه جنگ ۱۲ روزه، در جنگ ۴۰ روزه دیگر شهر را ترک نکردند؛ چراکه شهرداری اقدامات مثبتی را انجام داده بود.

گودرزی نظم و انضباط شهری را از دیگر اولویت‌های مدیریت شهری برشمرد و گفت: دستفروشان می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند، اما این فعالیت باید همراه با نظم باشد و می‌توان آنها را ساماندهی کرد. در این زمینه، اقدامات در قرارگاه سیما و منظر شهر نیز در حال پیگیری است.

افزایش تجهیزات و ناوگان شهرداری پس از جنگ ۱۲ روزه

وی با اشاره به اقدامات شهرداری طی یک سال اخیر، گفت: از روز دوم جنگ ۱۲ روزه، بازسازی و سازماندهی نیروی انسانی و ماشین‌آلات را آغاز کردیم و پس از پایان جنگ نیز کار‌ها متوقف نشد. دستورالعمل‌ها ابلاغ و قرارگاه‌ها تنظیم شد و به سمت خرید تجهیزات و توسعه ناوگان حرکت کردیم.

به گفته گودرزی، بیش از ۳۳۰ دستگاه به ناوگان شهرداری اضافه شده و برای ایجاد وحدت فرماندهی در میدان نیز برنامه‌ریزی صورت گرفته است. همچنین تجهیزات در ۱۱ نقطه تهران دپو شده و سازمان مدیریت پسماند به‌عنوان مرکز اصلی خودرویی شهرداری، متولی این توسعه بوده است.

وی ادامه داد: در بحث قرارگاه مردمی نیز ثبت‌نام را آغاز کردیم و چهار هزار نفر در رسته‌های مختلف به کار گرفته شدند. در جریان جنگ، نخستین اولویت ما نجات مردم، سپس آواربرداری و در ادامه پاکسازی معابر بود. سرعت حضور نیرو‌های ما در محل اصابت‌ها نیز به دلیل سازماندهی مناسب و روحیه جهادی آنها بود.

معاون شهردار تهران با اشاره به شهادت نیرو‌های شهرداری در جریان جنگ گفت: حدود ۹ شهید در مجموعه شهرداری داشتیم که پنج نفر از آنها از خانواده خدمات شهری بودند.

افتتاح و نوسازی میادین میوه و تره‌بار

گودرزی با بیان اینکه مردم باید بدانند جنگ چگونه مدیریت شد و کشور چگونه همچنان در برابر قدرت‌های جهانی ایستاده است، اظهار کرد: پشتیبانی و حمایت از میادین شهر نیز از دیگر اقدامات مهم شهرداری بود. چهار میدان میوه و تره‌بار را افتتاح می‌کنیم و پنج میدان دیگر نیز تا پایان سال به بهره‌برداری خواهد رسید. همچنین ۱۲ میدان تره‌بار تخریب و نوسازی می‌شود و در آینده یکی از بازار‌های منطقه ۲ نیز به مجموعه‌ای ترکیبی تبدیل خواهد شد.

وی با اشاره به سیاست شهرداری برای عرضه ارزان‌تر کالا‌های اساسی در میادین میوه و تره‌بار گفت: وعده داده بودیم کالا‌های اساسی را حداقل ۲۰ درصد ارزان‌تر عرضه کنیم. براساس گزارش بانک مرکزی، اکنون برنج ۳۰ درصد، گوشت بین ۲۰ تا ۳۰ درصد و حبوبات ۳۵ درصد پایین‌تر از سایر مراکز عرضه می‌شوند.

معاون شهردار تهران افزود: وعده ما به مردم در زمینه تأمین کالا‌های اساسی پابرجاست و تلاش می‌کنیم در تأمین این کالا‌ها وقفه‌ای ایجاد نشود. طبق اعلام بانک مرکزی، قیمت‌ها در بازار‌های میوه و تره‌بار به‌طور متوسط ۴۶ درصد پایین‌تر از دیگر مراکز شهر است. همچنین بر اساس اعلام بانک مرکزی استان تهران، این استان در سال گذشته کمترین تورم مواد غذایی را داشته که وجود بازار‌های میوه و تره‌بار شهرداری یکی از عوامل مؤثر در این زمینه بوده است.

گودرزی ادامه داد: با بنکداران مناطق ۱۱ و ۱۲ مذاکره کرده‌ایم تا آنها را به زمین ۱۲ هکتاری میدان مرکزی میوه و تره‌بار منتقل کنیم. همچنین مجتمع بزرگی برای عرضه گوشت و محصولات پروتئینی در میدان مرکزی ایجاد خواهیم کرد تا فروشندگان محصولات پروتئینی میدان بهمن و محدوده اطراف آن به این مجموعه منتقل شوند.

وی اضافه کرد: برنامه داریم در تمام میادین میوه و تره‌بار، در صورت وجود ظرفیت، نانوایی ایجاد کنیم و در گام نخست راه‌اندازی ۳۰ نانوایی برنامه‌ریزی شده است.

ماجرای توقف فروش با کالابرگ در میادین میوه و تره‌بار تهران

معاون خدمات شهری شهرداری تهران با اشاره به تأخیر در پرداخت مابه‌التفاوت قیمت کالاهای عرضه‌شده در طرح کالابرگ، گفت: در حال حاضر مطالبات مربوط به بیش از یک ماه پرداخت نشده است.

وی با بیان اینکه موضوع تأخیر در پرداخت مطالبات چندین بار با مسئولان دولت مطرح و پیگیری شده است، افزود: کسانی که در میادین و غرفه‌های شهرداری فعالیت می‌کنند، کارمند شهرداری نیستند، بلکه بهره‌بردار و فروشنده‌ای هستند که مانند سایر کسبه باید دخل و خرج خود را مدیریت کنند.

وی ادامه داد: از سوی دیگر، در میادین میوه و تره‌بار سقف قیمت برای کالاها تعیین می‌شود و بهره‌بردار امکان افزایش قیمت به هر میزان را ندارد؛ بنابراین وقتی مابه‌التفاوت قیمت کالاها با تأخیر پرداخت می‌شود، فشار آن مستقیماً به بهره‌بردار وارد خواهد شد.

معاون خدمات شهری شهرداری تهران تأکید کرد: امیدواریم دولت در ادامه با جدیت بیشتری این موضوع را دنبال کند تا پرداخت مطالبات با فاصله زمانی کوتاه‌تر انجام شود و غرفه‌داران برای مدت طولانی با تأخیر در دریافت مطالبات خود مواجه نباشند.

تأمین آب؛ مهم‌ترین دغدغه توسعه فضای سبز تهران

معاون شهردار تهران با اشاره به وضعیت فضای سبز پایتخت، گفت: نگهداشت فضای سبز یک موضوع و توسعه آن موضوع دیگری است؛ اما دغدغه اصلی ما تأمین آب برای آبیاری است. رویکرد اصلی ما استفاده از آبیاری مکانیزه و توسعه پساب بوده است.

وی افزود: امروز به اطلس جامع آب شرب شهر تهران دست یافته‌ایم و تفاهم‌نامه خوبی نیز با آبفا امضاء کرده‌ایم. اکنون می‌دانیم منابع آبی مناطق مختلف چقدر است و چگونه باید آب مورد نیاز آنها را تأمین کنیم.

گودرزی با بیان اینکه بخشی از منابع آبی گذشته از پساب و بخشی از چاه‌ها تأمین می‌شده است، اظهار کرد: رویکرد ما این است که طی دو سال آینده استفاده از چاه‌ها برای آبیاری را به طور کامل کنار بگذاریم.

به گفته وی، سه تصفیه‌خانه بزرگ توسط شهرداری و سه تصفیه‌خانه بزرگ دیگر توسط آبفا احداث خواهد شد تا آبیاری درختان به‌صورت هوشمند و با استفاده از پساب طی دو سال آینده اجرایی شود.

وی ادامه داد: با اقدامات انجام‌شده، سرانه فضای سبز برای هر نفر به بیش از ۱۵ متر رسیده است.

گودرزی با اشاره به پروژه‌های توسعه فضای سبز گفت: در فاز نخست، ۵۴ هکتار از پروژه روددره فرحزاد را به بهره‌برداری رساندیم و فاز دوم نیز تا شهریورماه افتتاح خواهد شد، ادامه داد: فاز سوم این پروژه تا امامزاده داوود ادامه خواهد داشت و در آینده آن را دنبال خواهیم کرد.

وی افزود: بوستان ملل در منطقه یک سال گذشته افتتاح شد و بوستان گل‌محمدی نیز در منطقه ۱۷ به بهره‌برداری رسید. همچنین ۶.۵ هکتار باغ در مناطق جنوبی تملک کرده‌ایم که به فضای سبز عمومی تبدیل خواهد شد. مشکل اصلی در توسعه بوستان‌ها، تأمین زمین است.

معاون شهردار تهران ادامه داد: بوستان علی‌تبار در منطقه ۱۶ و بوستان ساصد در منطقه ۱۳ نیز به‌زودی به بهره‌برداری خواهند رسید. همچنین هوشمندسازی آبیاری درختان را آغاز کرده‌ایم تا از هدررفت و سرقت آب جلوگیری شود.

وی بوستان بام ری را از دیگر پروژه‌های پیش‌رو عنوان کرد و گفت: جشنواره گل داوودی نیز در محدوده بالای بوستان گفت‌و‌گو در حال برنامه‌ریزی است و در مهر و آبان برگزار خواهد شد.

احداث کارخانه تولید مبلمان شهری

گودرزی همچنین از احداث کارخانه تولید محصولات بتنی و سنگی مبلمان شهری خبر داد و گفت: این اقدام هم در مدیریت هزینه‌ها و هم در افزایش سرعت اجرای پروژه‌ها مؤثر خواهد بود.

وی افزود: از طریق این کارخانه حدود ۳۵ کیلومتر گلدان در محور آزادی و در محل محور جمع‌آوری شده، جایگزین خواهد شد.

معاون شهردار تهران درباره قرارداد پیمانکاران حوزه نظم شهری نیز اظهار کرد: اصلاح قرارداد‌های پیمانکاران در دستور کار قرار گرفته و این طرح در چند منطقه در حال اجراست. با اجرای این طرح، وضعیت و شرایط کارگران نیز شفاف‌تر خواهد شد. همین اقدام را در حوزه کارگران فضای سبز نیز دنبال می‌کنیم و نحوه فعالیت آنها اصلاح خواهد شد.

وی درباره اقدامات حوزه زیباسازی نیز گفت: وظیفه خود می‌دانیم در هر منطقه، اسطوره‌های ملی را از طریق ساخت تندیس به مردم معرفی کنیم و این موضوع در دستور کار قرار دارد.

تلاش شهرداری برای تأمین زمین آرامستان جدید پایتخت

گودرزی با اشاره به ظرفیت بهشت زهرا (س) اظهار کرد: بهشت زهرا با محدودیت زمین و فضای دفن مواجه است و به همین دلیل ناچاریم به سمت تملک زمین‌های جدید برویم.

وی افزود: نقاط مختلف شهر تهران را برای احداث آرامستان بررسی کردیم، اما هرکدام با معارض یا مخالفت‌هایی مواجه شدند. اکنون تملک زمین در اطراف بهشت زهرا را دنبال می‌کنیم و در نقاط دیگر شهر نیز این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.

معاون شهردار تهران ادامه داد: زمینی در محدوده اتوبان شوشتری را نهایی کرده بودیم، اما به دلیل مسائل پدافند غیرعامل با ایجاد آرامستان در آن محدوده مخالفت شد. هر زمینی که پیدا می‌کنیم، در نهایت با یک مسئله مواجه است و برای حل آن نیازمند همکاری دستگاه‌های مختلف هستیم.

گودرزی با اشاره به همکاری استانداری و سایر مجموعه‌ها ابراز امیدواری کرد این مسئله حل شود و گفت: بهسازی گلزار شهدا نیز در دستور کار قرار دارد و تا پایان سال این موضوع را به نتیجه خواهیم رساند. همچنین پایانه آمبولانس‌ها در منطقه ۲۲ راه‌اندازی شده و ۳۰ دستگاه آمبولانس نیز به سازمان بهشت زهرا اضافه شده است.

فروش میلیاردی قبر نداریم!

معاون خدمات شهری شهرداری تهران درباره انتشار آگهی‌های فروش میلیاردی قبر در پلتفرم «دیوار» گفت: این موضوع مستقیماً به ما ارتباط ندارد، اما به عنوان متولی سازمان بهشت زهرا (س) می‌توانیم موضوع را از منظر نظارتی پیگیری کنیم و بررسی کنیم.

وی با بیان اینکه قیمت‌های مصوب خدمات و قبر در بهشت زهرا (س) مشخص است، افزود: هزینه دفن و فرآیند مربوط به قبر در قطعات روز دفن تقریبا رایگان است و اگر فرد بخواهد از دو طبقه دیگر قبر نیز استفاده کند، برای هر طبقه مبلغ مشخصی به صورت اقساطی دریافت می‌شود؛ بنابراین مراجعه مستقیم به سازمان بهشت زهرا (س)، قیمت‌ها و مبالغ مشخصی دارد و ارقام مطرح‌شده در برخی آگهی‌های خرید و فروش لزوماً با تعرفه‌های سازمان ارتباطی ندارد.

معاون خدمات شهری شهرداری تهران تأکید کرد: درباره آگهی‌های خرید و فروش قبر در فضای مجازی باید بررسی و نظارت بیشتری انجام شود تا مشخص شود این معاملات با چه شرایطی صورت می‌گیرد و چگونه می‌توان آن را مدیریت کرد.

وی افزود: شهروندان برای دریافت قبر می‌توانند مستقیماً به سازمان بهشت زهرا (س) مراجعه کنند و از قیمت‌های مشخص و مصوب اطلاع پیدا کنند.

آغاز ساماندهی دستفروشان در ۲۲ نقطه پایتخت

وی با اشاره به آغاز ساماندهی مشاغل در ۲۲ نقطه شهر گفت: میدان تجریش و محور ۱۵ خرداد از جمله محور‌هایی هستند که ساماندهی آنها در حال پیگیری است.

گودرزی درباره ساماندهی دستفروشان در محور ۱۵ خرداد اظهار کرد: از ساعت پنج بعدازظهر و پس از پایان فعالیت کسبه، دستفروشان می‌توانند با رعایت نظم و انضباط به فعالیت خود ادامه دهند. ما به دنبال حذف دستفروشی نیستیم، بلکه هدفمان ساماندهی آن است.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای توسعه پمپ‌بنزین‌های کوچک‌مقیاس و سیار خبر داد و افزود: اقدامات لازم در این زمینه انجام خواهد شد و تا جایی که امکان داشته باشد، پمپ‌بنزین‌های کوچک‌مقیاس در سطح شهر ایجاد می‌کنیم.

معاون شهردار تهران ادامه داد: در حال حاضر ۶۴ روزبازار در سطح شهر داریم که توسعه خدمات آنها را دنبال می‌کنیم. همچنین نوسازی و ساماندهی کیوسک‌ها نیز در دستور کار است که این طرح از محور انقلاب آغاز می‌شود و در سایر محور‌ها نیز ادامه خواهد یافت.