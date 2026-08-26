رئیس اتاق اصناف ایران گفت: تولیدکنندگان برای توسعه نیازمند تسهیلات مناسب هستند چراکه حمایت از تولید، مسیر رونق کسب‌وکار و صادرات است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری -قاسم نوده‌فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران، با تأکید بر ضرورت حمایت جدی از تولیدکنندگان، گفت: درخواست ما این بود که مجموعه‌های مرتبط با تولید تقویت شوند و امکانات لازم در اختیار آنها قرار گیرد. از سوی دیگر، بانک‌ها نیز باید از این مجموعه‌ها حمایت کنند.

وی افزود: اگر قرار باشد تولیدکننده برای توسعه تولید خود وام با بهره بالا دریافت کند، عملاً امکان توسعه فعالیت‌های تولیدی برای او وجود نخواهد داشت. اگر می‌گوییم از تولید حمایت کنیم، باید شرایطی فراهم شود که تولیدکننده بتواند با استفاده از تسهیلات مناسب، فعالیت خود را توسعه دهد.

نوده‌فراهانی با بیان اینکه «تولید است که مملکت را نجات می‌دهد و موجب رونق کسب‌وکار و صادرات می‌شود»، اظهار کرد: هر کدام از ما در هر جایگاهی که فعالیت می‌کنیم و هر مسئولیتی که داریم، باید به اندازه توان خود نسبت به حوزه تولید تعصب و حساسیت داشته باشیم و از آن حمایت کنیم.

رئیس اتاق اصناف ایران ادامه داد: درخواست ما این است که بانک‌ها در حوزه پرداخت تسهیلات تولید، ابتدا نظارت لازم را انجام دهند و وامی که به تولیدکننده پرداخت می‌کنند، حتماً در همان مجموعه تولیدی هزینه شود. متأسفانه در سال‌های گذشته تسهیلاتی برای تولید پرداخت شد، اما برخی دریافت‌کنندگان این منابع را در بخش‌های دیگری هزینه کردند و عملاً در حوزه تولید به کار گرفته نشد.

وی تأکید کرد: باید سازوکار کنترل و نظارت به‌گونه‌ای باشد که تسهیلات دریافت‌شده حتماً در حوزه تولید هزینه شود. همچنین مسئولان مربوطه باید بر فرآیند تولید نظارت داشته باشند تا کالاهای باکیفیت تولید شود؛ محصولی که هم مورد تأیید مصرف‌کنندگان داخلی قرار گیرد و هم قابلیت صادرات داشته باشد.

نوده‌فراهانی با بیان اینکه تولید صادرات‌محور می‌تواند زمینه ارزآوری برای کشور را فراهم کند، گفت: چرا باید همواره واردات داشته باشیم؟ امروز کالاهای بسیاری در کشور تولید می‌شود که قابلیت صادرات دارد و بخشی از تولیدکنندگان نیز محصولات خود را به بازارهای خارجی صادر می‌کنند.

وی افزود: من بارها این موضوع را عرض کرده‌ام که تحریم از یک جهت برای ما رحمت بود. زمانی بسیاری از توزیع‌کنندگان و تولیدکنندگان داخلی به واسطه‌های کالاهای کشورهای خارجی تبدیل شده بودند، چراکه امکان رقابت نداشتند و حمایت مناسبی نیز از آنها صورت نمی‌گرفت.

رئیس اتاق اصناف ایران خاطرنشان کرد: با اعمال تحریم‌ها، بسیاری از این تولیدکنندگان به سمت تولید داخلی بازگشتند. طی چند سال گذشته نیز تولیدکنندگان کشور تلاش بسیار خوبی داشته‌اند و امروز کالاهای باکیفیت و قابل رقابتی تولید می‌کنند که بخش قابل توجهی از آنها نیز به کشورهای دیگر صادر می‌شود.

نوده‌فراهانی در پایان تأکید کرد: باید از این مجموعه تولیدکنندگان حمایت شود تا بتوانند ظرفیت تولید خود را افزایش دهند، کیفیت محصولات را ارتقا دهند و حضور بیشتری در بازارهای صادراتی داشته باشند.

 

برچسب ها: اصناف ، تولیدکنندگان
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