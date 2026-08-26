باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا خاکی در نشست کارگروه طراحی و فنی آرامستان نو که با حضور قمپژوهان، کارشناسان حوزه فرهنگ و تاریخ قم، معماران، شهرسازان و طراحان شهری در سازمان بهسازی اطراف حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار شد، اظهار کرد: رویکرد مدیریت شهری در مداخله و ساماندهی آرامستان نو در هماهنگی با نهادهای بالادستی و بر اساس تفاهم با مالک مجموعه، یعنی سازمان اوقاف و امور خیریه، برنامهریزی شده است.
وی افزود: در اجرای این پروژه قرار نیست صرفاً از الگوهای کلاسیک طراحی استفاده شود و تلاش میشود با بهرهگیری از الگوهای ارگانیک، ساختار موجود مجموعه، ویژگیهای تاریخی و هویتی آرامستان و نیازهای فضای شهری در کنار یکدیگر مورد توجه قرار گیرد.
مدیرعامل سازمان بهسازی اطراف حرم مطهر با تأکید بر اینکه در مرحله نخست پروژه، سیاست اصلی «حداقل مداخله» است، ادامه داد: اولویت فعلی، ساماندهی مجموعه و رفع معضلات عاجل و ضروری است تا در ادامه بتوان زمینه مناسبی برای ارتقای کیفیت این عرصه فراهم کرد.
خاکی یکی از مهمترین دلایل ورود مدیریت شهری به این پروژه را کمبود فضای باز و عمومی در هسته مرکزی قم دانست و گفت: محدوده پیرامون حرم مطهر حضرت معصومه(س) با فقر فضای باز شهری مواجه است و ایجاد یک فضای شهری مناسب در این محدوده میتواند هم برای زائران و هم برای ساکنان محلات پیرامونی اهمیت زیادی داشته باشد.
وی با اشاره به حساسیت مداخلات در فضاهای تاریخی و واجد ارزش افزود: در پروژههای مرمت و بهسازی گاهی با نقاطی مواجه میشویم که تصمیمگیری درباره آنها اجتنابناپذیر است. اینکه تنها به بنای موجود توجه کنیم و مسائل شهر را نادیده بگیریم رویکرد کاملی نیست و از سوی دیگر، نگاه صرفاً شهری و بیتوجهی به ارزشهای بنا و مجموعه نیز نمیتواند مبنای مناسبی برای تصمیمگیری باشد.
خاکی تأکید کرد: در چنین پروژههایی باید راهبردی میانه انتخاب شود؛ راهبردی که بتواند میان حفاظت از ارزشهای تاریخی و هویتی مجموعه و ضرورتهای امروز شهر تعادل ایجاد کند.
وی با بیان اینکه طرح اصلی ساماندهی آرامستان نو در حال تهیه است، گفت: تشکیل کارگروههای تخصصی با حضور صاحبنظران حوزههای مختلف به مدیریت شهری کمک میکند تا پیش از تکمیل طراحی، مبانی نظری و اصول مورد نیاز طراح استخراج و درباره مهمترین ارزشهای مجموعه به جمعبندی برسیم.
مدیرعامل سازمان بهسازی اطراف حرم مطهر خاطرنشان کرد: هدف از برگزاری این جلسات آن است که تصمیمهای مربوط به آرامستان نو تنها از زاویه کالبدی و اجرایی دیده نشود و مسائل فرهنگی، تاریخی، اجتماعی، هویتی و شهرسازی مجموعه نیز در تدوین طرح مورد توجه قرار گیرد.
منبع:شهرداری قم