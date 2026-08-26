باشگاه خبرنگاران جوان- ۱۰ تکواندوکار کشورمان برای حضور در اردوی آمادهسازی تیم ملی جهت شرکت در مسابقات گرندپری موجو کره جنوبی دعوت شدند. اردوی تیم ملی تکواندو مردان از امروز چهارشنبه با ورود ملیپوشان آغاز میشود و تمرینات تیم از صبح پنجشنبه در محل اردو دنبال خواهد شد.
با نظر پیام خانلرخانی سرمربی تیم ملی تکواندو ایران ابوالفضل زندی، مهدی رزمیان، مهران برخورداری، امیرسینا بختیاری، آرین سلیمی، محمدحسین یزدانی، مهدی حاجیموسایی، علیاصغر علیمرادیان، دانیال بزرگی و رادین زینالی نفرات دعوتشده به این اردو هستند.
مسابقات گرندپری موجو کره جنوبی از ۱۳ تا ۱۶ شهریورماه برگزار میشود و نمایندگان تیم ملی تکواندو ایران از روز ۱۴ شهریورماه رقابت خود را برابر حریفان آغاز خواهند کرد.
همچنین مسعود حجیزواره، سجاد مردانی و حسن کیایی به عنوان مربی در کادر فنی تیم ملی حضور دارند.