باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وبسایت خبری آکسیوس امروز چهارشنبه در گزارشی ادعایی گفت که مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، در روزهای اخیر به چندین نفر از همتایان خود گفته است که آمریکا «در حال حاضر» حملات نظامی جدیدی علیه ایران انجام نخواهد داد و در عوض بر ابزارهای دیگر فشار، از جمله دور جدید تحریمهای اعلام شده در دوشنبه گذشته، تمرکز خواهد کرد.
این وبسایت مدعی شد که تماس روبیو با وزرای امور خارجه چندین کشور متحد واشنگتن در حالی صورت میگیرد که آمریکا معتقد است که از طریق محاصره دریایی تنگه هرمز، حلقه محاصره ایران را تنگتر میکند و همزمان مقادیر فزایندهای از نفت را از طریق این آبراه حیاتی منتقل میکند.
گزارش آکسیوس خاطرنشان کرد که این نشانه دیگری است که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، «از جنگ خسته شده و میخواهد حداقل فعلا به آن پایان دهد.» به نقل از این مقام آمریکایی، افزود که اگرچه روبیو تصریح کرد که آمریکا قصد بازگشت به عملیات نظامی گسترده را ندارد، اما در صورت آغاز حمله توسط ایران، حمله به این کشور را کاملا رد نکرد.
منابع آکسیوس در پشت صحنه اظهار داشتند که روبیو در تماسهای تلفنی خود با همتایانش، سیاست جدید دولت ترامپ در قبال ایران را تشریح کرده است؛ سیاستی که شامل خودداری از هرگونه اقدام نظامی علیه ایران در شرایط فعلی، تشدید فشار اقتصادی بر تهران از طریق محاصره دریایی و اعمال دور جدید تحریمهای وزارت خزانهداری آمریکا و انتقال حداکثری نفت از طریق تنگه هرمز و عرضه آن به بازارهای بینالمللی انرژی است.
در همین حال، آکسیوس به نقل از دومین مقام آمریکایی گزارش داد که انتظار دارد این سیاست حداقل تا پس از انتخابات میاندورهای آمریکا در ماه نوامبر ادامه یابد و افزود که پس از آن ممکن است احتمال آغاز یک کمپین نظامی جدید مطرح شود.
منبع: العربی الجدید