باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - مرادی، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) لرستان، با اشاره به برنامههای این نهاد در آستانه هفته دولت، اظهار کرد: در راستای حمایت از دانشآموزان تحت پوشش و خانوادههای نیازمند، ۴۸ هزار بسته لوازمالتحریر با مشارکت خیران تهیه و در اختیار دانشآموزان قرار خواهد گرفت.
وی افزود: تأمین نیازهای اساسی خانوادههای تحت حمایت تنها محدود به حوزه معیشت نیست و کمیته امداد در زمینههایی همچون مسکن، ازدواج، اشتغال و تأمین لوازم ضروری زندگی نیز برنامههای حمایتی متعددی در دستور کار دارد
مرادی همچنین از تحویل ۱۵۴ واحد مسکونی به مددجویان کمیته امداد خبر داد و گفت: تأمین مسکن یکی از مهمترین برنامههای این نهاد برای توانمندسازی خانوادههای تحت حمایت است و تلاش میشود با استفاده از ظرفیت خیران و منابع حمایتی، بخشی از دغدغه مسکن این خانوادهها برطرف شود.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) لرستان با اشاره به برنامههای هفته وحدت نیز عنوان کرد: در این ایام ۳۸۳ مورد جهیزیه به نوعروسان نیازمند تحویل داده خواهد شد تا زوجهای جوان تحت حمایت بتوانند زندگی مشترک خود را با دغدغههای کمتری آغاز کنند.
وی نقش خیران در اجرای برنامههای حمایتی کمیته امداد را بسیار مهم دانست و گفت: ۵۴ هزار خیر لرستانی در طرح اکرام ایتام و محسنین مشارکت دارند و در این زمینه حدود ۱۰۰ میلیارد تومان جمعآوری شده است.
مرادی ادامه داد: این منابع در حوزههای مختلف از جمله ازدواج، اشتغال و تأمین مسکن خانوادههای نیازمند هزینه خواهد شد و مشارکت خیران نشاندهنده ظرفیت بالای مردم لرستان در حمایت از اقشار کمبرخوردار است.
وی همچنین از الکترونیکی شدن روند جمعآوری کمکهای مردمی خبر داد و گفت: مردم میتوانند با استفاده از ظرفیتهای الکترونیکی و اپلیکیشن «صدقه من»، صدقات و کمکهای خود را به صورت غیرحضوری پرداخت کنند.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) لرستان تأکید کرد: توسعه روشهای الکترونیکی پرداخت، ضمن تسهیل مشارکت مردم، امکان هدایت سریعتر کمکها به سمت نیازمندان و اجرای طرحهای حمایتی را فراهم میکند.
مرادی در پایان با قدردانی از مشارکت خیران و مردم لرستان خاطرنشان کرد: همراهی مردم و خیران، پشتوانه اصلی کمیته امداد در خدمترسانی به خانوادههای نیازمند است و این مشارکت میتواند زمینهساز گامهای مؤثرتر در مسیر توانمندسازی و خودکفایی مددجویان باشد.