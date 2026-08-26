باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی - حجتالاسلام محمد کاروند با تبریک فرارسیدن ماه ربیعالاول، اظهار کرد: هفته وقف از هفتم تا چهاردهم شهریورماه فرصتی برای معرفی یکی از ارزشمندترین سنتهای انسانی و اسلامی است؛ سنتی که واقفان آن، هرچند در میان ما حضور ندارند، اما آثار خیرشان همچنان در جامعه جاری است.
وی با اشاره به آمار موقوفات کشور و استان افزود: بیش از ۲۱۶ هزار موقوفه در کشور وجود دارد که از این تعداد، ۹۱۳ موقوفه منفعتی در استان کردستان ثبت شده است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه کردستان گفت: بیشترین نیت واقفان در کردستان مربوط به ساخت، نگهداری و امور مساجد است و در برخی مناطق از جمله قروه و بیجار، نیت روضهخوانی نیز فراوانی بیشتری دارد.
کاروند با بیان اینکه وقف محدود به امور مذهبی نیست، ادامه داد: بیش از ۸۰۰ نوع نیت وقف در کشور شناسایی شده و این ظرفیت میتواند در حوزههای اجتماعی نیز به کار گرفته شود. وقف برای اشتغالزایی، ازدواج جوانان، حمایت از دانشآموزان کمبضاعت، کمک به ایتام، امور علمی و درمانی از جمله نیازهای امروز جامعه است.
وی از فعالیت شورای امور خیریه در سازمان اوقاف خبر داد و افزود: افرادی که امکان وقف ملک ندارند نیز میتوانند از طریق این شورا، حتی بهصورت گمنام، در امور خیر مشارکت کنند. در مدت اخیر و از محل کمکهای مردمی این شورا، زمینه اشتغالزایی برای ۴۰ نفر فراهم شده و بیش از ۲۰۰ نفر نیز از خدمات جراحی و درمانی بهرهمند شدهاند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه کردستان با تأکید بر شفافیت فعالیتهای شورای امور خیریه، گفت: خیران و افراد متمکن میتوانند برای دریافت مشاوره و مشارکت در طرحهای ماندگار وقف به ادارات اوقاف شهرستانها مراجعه کنند.
کاروند اظهار کرد: تفاوت اصلی وقف با دیگر امور خیریه، ماندگاری آن است؛ چراکه اصل مال وقف باید حفظ شود و منافع آن بهصورت مستمر در خدمت جامعه قرار گیرد.
وی با اشاره به آمار وقفهای جدید در استان گفت: سال گذشته ۵۷ وقف جدید در کردستان ثبت شد و امسال نیز، با وجود اینکه هنوز نیمه نخست سال به پایان نرسیده، ۳۰ وقف جدید در شهرها و روستاهای استان انجام شده است.
کاروند در پایان افزود: بخشی از برنامههای هفته وقف در تجمعات شبانه برگزار میشود و شامل سخنرانیهای بصیرتی، ارائه خدمات درمانی و برپایی نمایشگاه خواهد بود؛ اما فعالیتهای این هفته به این برنامهها محدود نیست و ویژهبرنامههای متنوع دیگری نیز در سطح استان و حوزه مساجد اجرا میشود.