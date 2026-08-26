مدیرکل اوقاف و امور خیریه کردستان از برگزاری بیش از ۱۱۰ ویژه‌برنامه به مناسبت هفته وقف در استان خبر داد و گفت: همایش یاوران وقف، تجلیل از واقفان و اصحاب وقف، نمایشگاه‌های عملکردی، محافل انس با قرآن و آیین‌های میلاد پیامبر اکرم (ص) از جمله این برنامه‌هاست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی - حجت‌الاسلام محمد کاروند با تبریک فرارسیدن ماه ربیع‌الاول، اظهار کرد: هفته وقف از هفتم تا چهاردهم شهریورماه فرصتی برای معرفی یکی از ارزشمندترین سنت‌های انسانی و اسلامی است؛ سنتی که واقفان آن، هرچند در میان ما حضور ندارند، اما آثار خیرشان همچنان در جامعه جاری است.

وی با اشاره به آمار موقوفات کشور و استان افزود: بیش از ۲۱۶ هزار موقوفه در کشور وجود دارد که از این تعداد، ۹۱۳ موقوفه منفعتی در استان کردستان ثبت شده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه کردستان گفت: بیشترین نیت واقفان در کردستان مربوط به ساخت، نگهداری و امور مساجد است و در برخی مناطق از جمله قروه و بیجار، نیت روضه‌خوانی نیز فراوانی بیشتری دارد.

کاروند با بیان اینکه وقف محدود به امور مذهبی نیست، ادامه داد: بیش از ۸۰۰ نوع نیت وقف در کشور شناسایی شده و این ظرفیت می‌تواند در حوزه‌های اجتماعی نیز به کار گرفته شود. وقف برای اشتغال‌زایی، ازدواج جوانان، حمایت از دانش‌آموزان کم‌بضاعت، کمک به ایتام، امور علمی و درمانی از جمله نیاز‌های امروز جامعه است.

وی از فعالیت شورای امور خیریه در سازمان اوقاف خبر داد و افزود: افرادی که امکان وقف ملک ندارند نیز می‌توانند از طریق این شورا، حتی به‌صورت گمنام، در امور خیر مشارکت کنند. در مدت اخیر و از محل کمک‌های مردمی این شورا، زمینه اشتغال‌زایی برای ۴۰ نفر فراهم شده و بیش از ۲۰۰ نفر نیز از خدمات جراحی و درمانی بهره‌مند شده‌اند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه کردستان با تأکید بر شفافیت فعالیت‌های شورای امور خیریه، گفت: خیران و افراد متمکن می‌توانند برای دریافت مشاوره و مشارکت در طرح‌های ماندگار وقف به ادارات اوقاف شهرستان‌ها مراجعه کنند.

کاروند اظهار کرد: تفاوت اصلی وقف با دیگر امور خیریه، ماندگاری آن است؛ چراکه اصل مال وقف باید حفظ شود و منافع آن به‌صورت مستمر در خدمت جامعه قرار گیرد.

وی با اشاره به آمار وقف‌های جدید در استان گفت: سال گذشته ۵۷ وقف جدید در کردستان ثبت شد و امسال نیز، با وجود اینکه هنوز نیمه نخست سال به پایان نرسیده، ۳۰ وقف جدید در شهر‌ها و روستا‌های استان انجام شده است.

کاروند در پایان افزود: بخشی از برنامه‌های هفته وقف در تجمعات شبانه برگزار می‌شود و شامل سخنرانی‌های بصیرتی، ارائه خدمات درمانی و برپایی نمایشگاه خواهد بود؛ اما فعالیت‌های این هفته به این برنامه‌ها محدود نیست و ویژه‌برنامه‌های متنوع دیگری نیز در سطح استان و حوزه مساجد اجرا می‌شود.

برچسب ها: کردستان ، اوقاف ، ثبت موقوفه
خبرهای مرتبط
ثبت نام ۵۰۰ کردستانی در مسابقات سراسری قرآن کریم
ثبت‌نام هزار و ۶۶۵ نفر در مسابقات قرآنی کردستان/ رشد ۵۰ درصدی نسبت به چند سال گذشته
ضرب‌الاجل نماینده قروه برای احیای «باباگرگر» 
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آخرین اخبار
بهره‌برداری از طرح‌های هادی و بهسازی معابر سه روستای کردستان در هفته دولت
لبخند آزادی بر چهره هشت زندانی جرایم غیرعمد کردستان
افزایش غیرمتعارف قیمت گوشت قرمز قابل قبول نیست
ورود جدی نظام مهندسی برای نجات ۵۵ درصد بافت فرسوده شهر ضروری است
درگیری محیط‌بانان با شکارچیان غیرمجاز در بدر و پریشان قروه