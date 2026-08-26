باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

از نخست‌وزیری تا شهادت؛ روایت روز‌های سخت شهید رجایی + فیلم

شهید محمدعلی رجایی در کمتر از یک سال، از نخست‌وزیری در روز‌های پرتنش اختلاف با بنی‌صدر و آغاز جنگ، به ریاست‌جمهوری رسید؛ اما دولت او تنها ۲۵ روز پس از تشکیل کابینه شهید باهنر با انفجار دفتر نخست‌وزیری پایان یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - شهید رجایی در دوران نخست‌وزیری با اختلافات سیاسی با بنی‌صدر، آغاز جنگ ایران و عراق و ناامنی‌های داخلی روبه‌رو بود و همزمان تلاش می‌کرد دولت را تشکیل و امور کشور را سامان دهد. پس از عزل بنی‌صدر، رجایی به ریاست‌جمهوری رسید و شهید محمدجواد باهنر را به نخست‌وزیری برگزید؛ دولتی که با تأکید بر حل مشکلات مردم، جلسات فشرده و کار شبانه‌روزی را در دستور کار قرار داد.

اما این دولت تنها ۲۵ روز دوام آورد. هشتم شهریور ۱۳۶۰، انفجاری در دفتر نخست‌وزیری در پاستور رخ داد که به شهادت محمدعلی رجایی، رئیس‌جمهور، و محمدجواد باهنر، نخست‌وزیر، انجامید؛ حادثه‌ای که شوک بزرگی به جامعه وارد کرد و نام این دو چهره را در تاریخ سیاسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان شهدای دولت ثبت کرد.

مطالب مرتبط
از نخست‌وزیری تا شهادت؛ روایت روز‌های سخت شهید رجایی + فیلم
young journalists club

یاد شهید تندگویان زنده است + فیلم

از نخست‌وزیری تا شهادت؛ روایت روز‌های سخت شهید رجایی + فیلم
young journalists club

نطق انتخاباتی شهید رجایی برای ریاست جمهوری + فیلم

از نخست‌وزیری تا شهادت؛ روایت روز‌های سخت شهید رجایی + فیلم
young journalists club

شهید رجایی؛ خدمتگزار مردم از معلمی تا ریاست جمهوری + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
تجمعات شبانه پایتخت در صدو‌هشتادمین شب + فیلم
۳۴۴

تجمعات شبانه پایتخت در صدو‌هشتادمین شب + فیلم

۰۶ . شهريور . ۱۴۰۵
روایت حاج قاسم و رهبر شهید انقلاب از سیلی خداوند به صدام + فیلم
۳۳۹

روایت حاج قاسم و رهبر شهید انقلاب از سیلی خداوند به صدام + فیلم

۰۶ . شهريور . ۱۴۰۵
آتش‌سوزی گسترده در شمال تگزاس + فیلم
۳۱۷

آتش‌سوزی گسترده در شمال تگزاس + فیلم

۰۶ . شهريور . ۱۴۰۵
سیل در مرز نپال و چین صد‌ها قربانی گرفت + فیلم
۳۰۱

سیل در مرز نپال و چین صد‌ها قربانی گرفت + فیلم

۰۶ . شهريور . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha