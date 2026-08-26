باشگاه خبرنگاران جوان - شهید رجایی در دوران نخست‌وزیری با اختلافات سیاسی با بنی‌صدر، آغاز جنگ ایران و عراق و ناامنی‌های داخلی روبه‌رو بود و همزمان تلاش می‌کرد دولت را تشکیل و امور کشور را سامان دهد. پس از عزل بنی‌صدر، رجایی به ریاست‌جمهوری رسید و شهید محمدجواد باهنر را به نخست‌وزیری برگزید؛ دولتی که با تأکید بر حل مشکلات مردم، جلسات فشرده و کار شبانه‌روزی را در دستور کار قرار داد.

اما این دولت تنها ۲۵ روز دوام آورد. هشتم شهریور ۱۳۶۰، انفجاری در دفتر نخست‌وزیری در پاستور رخ داد که به شهادت محمدعلی رجایی، رئیس‌جمهور، و محمدجواد باهنر، نخست‌وزیر، انجامید؛ حادثه‌ای که شوک بزرگی به جامعه وارد کرد و نام این دو چهره را در تاریخ سیاسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان شهدای دولت ثبت کرد.