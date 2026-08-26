سامانه جامع تجارت، شرایط اعطای سهمیه واردات خودرو‌های سواری (CBU) در سال ۱۴۰۵ را از سوی معاونت صنایع ماشین آلات و تجهیزات وزارت صمت ابلاغ کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بنابر ابلاغ معاونت صنایع ماشین آلات و تجهیزات وزارت صمت و نامه شماره ۸۴۸۶۱۴۷ در ۳۱ مردادماه امسال دفتر صنایع خودرو، نیرو محرکه و حمل و نقل، ضوابط تعیین شده جهت اعطای سهمیه واردات خودرو‌های سواری (CBU) در سال ۱۴۰۵ به شرح زیر است:

تنها متقاضیان دارای شناسنامه گارانتی فعال در حوزه واردات خودروی سواری، مشمول بررسی اعطای سهمیه است.

شرکت‌های متقاضی سهمیه مذکور موظفند تا اسناد مربوط به ارز با منشا خارجی (سپرده خود)، که مورد تایید شعبه مرکزی بانک‌های عامل (معاونت امور بین الملل بانک ها) یا بانک مرکزی باشند، ارائه دهند.

کلیه متقاضیان باید مدارک و مستندات ثبتی را به همراه نامه بانک ارائه کنند.

متقاضیان تا تاریخ ۳۱ شهریور ماه امسال فرصت دارند درخواست خود را در دبیرخانه وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت نمایند. بدیهی است مسئولیت عدم رعایت این موضوع بر عهده‌ی متقاضیان خواهد بود.

منبع: ایرنا

برچسب ها: واردات خودرو ، وزارت صمت
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