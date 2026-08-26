«چشمان بدون چهره»، یکی از بحث‌برانگیزترین فیلم‌های دهه ۶۰، چهارشنبه ۴ شهریور ساعت ۲۳ روانه آنتن شبکه نمایش می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - شبکه نمایش، در قالب باکس هفتگی «چهارشنبه‌های وحشت» هر هفته یکی از آثار مطرح و دلهره‌آور سینمای جهان را برای علاقه‌مندان این ژانر پخش می‌کند که این هفته به فیلم «چشمان بدون چهره» به کارگردانی ژرژ فرانژو اختصاص یافته است.

 «چشمان بدون چهره»، یکی از بحث‌برانگیزترین فیلم‌های دهه ۶۰، چهارشنبه ۴ شهریور ماه ساعت ۲۳ روانه آنتن شبکه نمایش می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: پروفسور ژنسیه، جراح پلاستیک مشهور به دنبال ترمیم صورت دخترش اسکوب است که در اثر تصادفى از شکل افتاده است. حالا دستیار پروفسور والى، دانشجویان پاریسی ‏اى را که صورت‏شان شباهت‏ هایى به کریستین دارد، به خانه‏ دکتر می‏‎کشاند و...

از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند می‌توان پیر براسر، ژولیت مینیل، الکساندر رینیول و بئاتریس آلتاریبا را نام برد.

برچسب ها: فیلم سینمایی ، شبکه نمایش
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