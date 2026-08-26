باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

فیلمی دیده‌نشده از حضور رهبر شهید در منزل آیت‌الله صافی گلپایگانی + فیلم

تصاویری از حضور رهبر شهید انقلاب در منزل مرحوم آیت‌الله صافی گلپایگانی را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - این فیلم، لحظاتی از حضور و دیدار رهبر شهید انقلاب با مرحوم آیت‌الله العظمی صافی گلپایگانی، از مراجع تقلید شیعه، را به تصویر می‌کشد.

 

مطالب مرتبط
فیلمی دیده‌نشده از حضور رهبر شهید در منزل آیت‌الله صافی گلپایگانی + فیلم
young journalists club

نما‌هایی خاص از آرامگاه رهبر شهید انقلاب در رواق دارالذکر + فیلم

فیلمی دیده‌نشده از حضور رهبر شهید در منزل آیت‌الله صافی گلپایگانی + فیلم
young journalists club

آمریکا از دوران دفاع مقدس در آرزوی تسلیم ایران است + فیلم

فیلمی دیده‌نشده از حضور رهبر شهید در منزل آیت‌الله صافی گلپایگانی + فیلم
young journalists club

روح خبیث فرعونی در کالبد آمریکا حلول کرده است + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
تجمعات شبانه پایتخت در صدو‌هشتادمین شب + فیلم
۳۴۴

تجمعات شبانه پایتخت در صدو‌هشتادمین شب + فیلم

۰۶ . شهريور . ۱۴۰۵
روایت حاج قاسم و رهبر شهید انقلاب از سیلی خداوند به صدام + فیلم
۳۳۹

روایت حاج قاسم و رهبر شهید انقلاب از سیلی خداوند به صدام + فیلم

۰۶ . شهريور . ۱۴۰۵
آتش‌سوزی گسترده در شمال تگزاس + فیلم
۳۱۷

آتش‌سوزی گسترده در شمال تگزاس + فیلم

۰۶ . شهريور . ۱۴۰۵
سیل در مرز نپال و چین صد‌ها قربانی گرفت + فیلم
۳۰۱

سیل در مرز نپال و چین صد‌ها قربانی گرفت + فیلم

۰۶ . شهريور . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha