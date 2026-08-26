باشگاه خبرنگاران جوان - سیدرضا صالحیامیری روز چهارشنبه در جریان سفر به لرستان در جمع خبرنگاران بر ضرورت هماهنگی دستگاههای اجرایی تاکید کرد و گفت: دولت یک مجموعه واحد است و ادارهکل میراثفرهنگی، دستگاههای حوزه آب و برق، بهداشت و درمان و سایر مجموعهها هر کدام بخشی از پیکره دولت هستند.
وی افزود: همه دستگاهها باید در کنار یکدیگر و با صدای واحد حرکت کنند و سیاستها و برنامههای خود را با مدیریت عالی استان هماهنگ کنند چراکه این مهم اولویت بدنه اصلی دولت است.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با اشاره به تلاشهای مجموعه دولت در یک سال اخیر، اظهار کرد: هماکنون دو میلیون نفر از مجموعه دولت و در جریان جنگهای اخیر در حال خدمت به مردم هستند و لرستان نیز یکی از استانهای برتر در این حوزه است.
صالحیامیری ادامه داد: تلاش مجموعه دولت و همه همکاران ما، رفع نیازهای مردم و پیگیری امور در شرایط مختلف و بهویژه در جریان جنگهای اخیر بوده است.
وی خاطرنشان کرد: همه اقدامات و تلاشهای مجموعه دولت با هدف جلب رضایت مردم و خدمترسانی هرچه بهتر به آنان انجام میشود.
وی تاکید کرد: هر اقدامی که در استان موجب شکاف و اختلاف میان مدیران، نمایندگان، فرمانداران و شهرداران شود، به زیان مردم است و همه مسوولان باید برای تقویت همدلی و همافزایی تلاش کنند.
صالحیامیری با اشاره به ارزیابی دولت از عملکرد استانها گفت: مدیریت لرستان در ارزیابی دولت جزو استانهای موفق قرار دارد و انتظار میرود همه دستگاهها برای تقویت این روند همکاری کنند.
وی خاطرنشان کرد: توسعه بدون هزینه، چالش و تبعات نیست و نمیتوان انتظار داشت تحولات بزرگ بدون دشواری محقق شود، اما با برنامهریزی، هماهنگی و استمرار میتوان این چالشها را مدیریت و ظرفیتهای استان را به فرصتهای جدید برای مردم تبدیل کرد.