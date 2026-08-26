باشگاه خبرنگاران جوان- غلامرضا گودرزی با حضور در اردبیل و در دیدار با رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل، اظهار کرد: اقدامات مرتبط با سرشماری در کشور در حال انجام است و بهرغم شرایط خاص و پیچیدگی وضعیت موجود ما در اجرای این طرح به همکاری همه دستگاهها نیازمندیم که به نوعی متولی این اطلاعات هستند.
او افزود: با تکمیل سامانه اداری و ارتقای کیفیت دادهها تلاش ما بر این است تا این سرشماری را به خوبی اجرایی و عملیاتی کنیم.
رئیس مرکز آمار ایران ضرورت مشارکت و همراهی مردم را با ارائه اطلاعات دقیق در اجرای سرشماری نفوس و مسکن یادآور شد و بیان کرد: با استفاده حداکثری از سامانهها از حجم عملیات میدانی کاسته شده و کمترین مراجعه میدانی را خواهیم داشت.
گودرزی افزود: تلاش میکنیم از سرشماریهای ۱۰ ساله به سمت سرشماریهای کوتاه مدت یک یا دو ساله سوق پیدا کنیم تا بتوانیم اطلاعات مسکن و جمعیت را که از شاخصهای بسیار مهم در تصمیمگیریهای مدیریتی است بهروزرسانی کنیم.
او گفت: فرمانداریها و دهیاریها در ارائه اطلاعات مرتبط در خصوص وضعیت سکونتگاهها انرژی و مسایل مربوط به استانها همکاری داشته و مرکز آمار ایران توجه خاصی به استانها خواهد داشت.
رئیس مرکز آمار ایران بیان کرد: امیدواریم با انجام مطلوب سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی مبنا در سال جاری بتوانیم بروزترین اطلاعات را در اختیار دستگاههای بهرهبردار و ذینفع قرار دهیم.
منبع:مدیریت و برنامه ریزی